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Bande-annonce pour le film : L’évasion ultime de l’après-vie !
Les sorties de vie qui façonnent notre route…
Sur la route de la sortie définitive du piège de l’incarnation !
Comment décider de notre libération lors de la mort physique, au moment du départ de notre véhicule charnel ?
Selon de nombreux témoignages de morts imminentes, selon les textes anciens et des traditions orales décrivant l’illusion persistante de notre monde, divers scenarii s’offrent à nous au moment de notre mort physique ...
Nos choix au moment T du passage définitif détermineront notre ultime destination en un flash de conscience…
Tout ce qui est « en haut » (dans l’Astral, en fait, à côté) est comme ce qui est en bas…
Les stratagèmes et pièges pour nous culpabiliser et nous convaincre de revenir, soit dans cette vie-ci, soit pour le prochain recyclage de nos étincelles de conscience, sont, à l’image de notre dimension basée sur le mensonge et l’inversion permanente !
Notre vie qui repasse en un flash, le tunnel de lumière, différents défunts se présentant à nous, des archétypes religieux, de vraies et fausses lumières holographiques, des faux dieux, aliens, démons, anges, archanges…. tout le bestiaire de l’attrape-âmes astralisé sera évoqué…
Comment sortir définitivement de l’astral et de cette dimension ? Comment vaincre et contourner cette technologie de recyclage par l’intention ?
Et retrouver notre esprit hors matrice, le point zéro, afin de décider de la prochaine création à rejoindre ou à créer nous-mêmes…
Rendez-vous prochainement pour la suite de cette épopée... qui nous concerne tous, les vrais humains conscients !
Réalisé par Marc Gray avec la participation de MAB, David Bouquet, Michel Rousseau, Wayne Bush, Mélodie Rg et d’autres…
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