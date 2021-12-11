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Marquage du Cheptel Humain - Une vidéo importante à diffuser d'urgence
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105 views • December 11, 2021
Le peuple (toujours aussi soumis !!) s’incline face aux oppresseurs, confiant et servile pour l’injection et le marquage du nouveau cheptel, propriété de l’état !...

Ne soyez pas naïfs !
L'histoire se répète, en Autriche (pays natal d'Hitler), l'injection expérimentale est désormais obligatoire, les forces de police et l'armée ont reçu des instructions et des formations pour aller chercher les gens à domicile, en montagne, en foret,...afin de les injecter de force, ils ont l'autorisation d'abattre toute forme de résistance.
L'Allemagne nazie suit le pas, ils voteront l'injection expérimentale obligatoire ce mois-ci !
La sorcière de l'union nazitaire, Ursula von der Leyen, la chancelière allemande Angela Merkel et son successeur Olaf Scholz se sont dit favorables pour une obligation généralisée à tout les pays de l'union européenne !

-
Exposé par Frédéric Chaumont de la chaîne Jasper Mader
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