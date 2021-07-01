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ЦАРЬ ГРЯДЕТ- ВРАГ ПАДЕТ. Слово Алексея Добычина
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484 views • July 01, 2021
Дорогие во Христе братья и сестры! Мы с вами прекрасно видим и понимаем, что враги Христа и Руси, все эти путины, зеленские, лукашенки и их холуи проводят самый настоящий геноцид на физическое уничтожение нашего народа. Ради сохранения своей власти они готовы погубить десятки миллионов наших братьев и сестер, наших жен, матерей и детей.
Внедряя обязательную и принудительную по факту смертельную вакцинацию - власть совершает преступление подпадающее под Нюрнбергский кодекс, предусматривающее наказание в виде смертной казни. Грядущий Царь и приведет все эти приговоры в исполнение и все сегодняшние преступники НА ВСЕХ УРОВНЯХ ВЛАСТИ пойдут не в тюрьмы, а будут отправлены на суд Божий. Имеющий разум, да разумеет!
Внедряя обязательную и принудительную по факту смертельную вакцинацию - власть совершает преступление подпадающее под Нюрнбергский кодекс, предусматривающее наказание в виде смертной казни. Грядущий Царь и приведет все эти приговоры в исполнение и все сегодняшние преступники НА ВСЕХ УРОВНЯХ ВЛАСТИ пойдут не в тюрьмы, а будут отправлены на суд Божий. Имеющий разум, да разумеет!
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