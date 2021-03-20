© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Marcel sur Obama, Loukachenko, Karine Lacombe, Fourtillan, les étudiants...
Follow
0
Share
Report
30 views • March 20, 2021
6 février 2021 : https://odysee.com/@marcel-d:3/marcel-sur-obama-loukachenko-karine:a
Marcel D. : https://odysee.com/@marcel-d:3
@marcel-d
Nous soutenir avec le Financement Participatif : https://www.helloasso.com/associations/le-media-en-4-4-2/collectes/le-media-en-4-4-2
Faire un don : https://www.helloasso.com/associations/le-media-en-4-4-2/formulaires/1/widget
En ce qui concerne vos témoignages, vous pouvez nous contacter via cette adresse mail pour en savoir plus : [email protected]
Mes amis, 2021 va être une année formidable pour combattre, une année où les vérités vont éclore et où nos rangs vont grandir. Chaque jour apporte son lot de comploteurs, car il ne s'agit plus de discutailler sur les complotistes mais bien des comploteurs, car ce sont bien eux à la manœuvre pour soumettre les peuples du monde.
Mon équipe et moi-même, travaillons tous les jours à l'amélioration du site afin que vous puissiez avoir des informations de haut niveau. Tous les pôles (dessin, rédaction, réseaux sociaux, musique...) sont structurés, fonctionnels et se professionnalisent. Nous sommes maintenant plus de 60 à travailler en équipe et si tu veux nous rejoindre selon tes compétences, voici l'adresse mail pour nous contacter via mon bras droit, Jordan : [email protected].
L'équipe d'en face est très bien équipée, nous devons nous organiser, nous avons besoin de vous afin que "Le Média en 4-4-2" détrône les Médias du pouvoir.
Nous vous préparons de belles surprises et je ne vous vends pas du rêve, je tiens TOUJOURS mes promesses, TOUJOURS !
Merci à vous tous et soyez des combattants, pas des chochottes !
Marcel D.
Le site : "Le Média en 4-4-2" https://lemediaen442.fr/
...
https://www.youtube.com/watch?v=Fhi_pZv_KLo
Marcel D. : https://odysee.com/@marcel-d:3
@marcel-d
Nous soutenir avec le Financement Participatif : https://www.helloasso.com/associations/le-media-en-4-4-2/collectes/le-media-en-4-4-2
Faire un don : https://www.helloasso.com/associations/le-media-en-4-4-2/formulaires/1/widget
En ce qui concerne vos témoignages, vous pouvez nous contacter via cette adresse mail pour en savoir plus : [email protected]
Mes amis, 2021 va être une année formidable pour combattre, une année où les vérités vont éclore et où nos rangs vont grandir. Chaque jour apporte son lot de comploteurs, car il ne s'agit plus de discutailler sur les complotistes mais bien des comploteurs, car ce sont bien eux à la manœuvre pour soumettre les peuples du monde.
Mon équipe et moi-même, travaillons tous les jours à l'amélioration du site afin que vous puissiez avoir des informations de haut niveau. Tous les pôles (dessin, rédaction, réseaux sociaux, musique...) sont structurés, fonctionnels et se professionnalisent. Nous sommes maintenant plus de 60 à travailler en équipe et si tu veux nous rejoindre selon tes compétences, voici l'adresse mail pour nous contacter via mon bras droit, Jordan : [email protected].
L'équipe d'en face est très bien équipée, nous devons nous organiser, nous avons besoin de vous afin que "Le Média en 4-4-2" détrône les Médias du pouvoir.
Nous vous préparons de belles surprises et je ne vous vends pas du rêve, je tiens TOUJOURS mes promesses, TOUJOURS !
Merci à vous tous et soyez des combattants, pas des chochottes !
Marcel D.
Le site : "Le Média en 4-4-2" https://lemediaen442.fr/
...
https://www.youtube.com/watch?v=Fhi_pZv_KLo
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.