Homohater Rob is gestopt met zijn mekkerchat!

Gekkie Rob Bruckens is weer onderweg, hij voelt zich een hele peer nu hij in de aanwezigheid van Sheldon van Videre mag verkeren maar hij heeft wel de mekkerchat opgeheven want wat al die trollen daar zaten te verkondigen was echt niet normaal.

Mafkees Rob haalt in zijn 'rijdende stinkhok' nog even alle complotjes met de kijkertjes door. Het is wat vermoeiend en standaard, mondkapjes, vaccin, Deltavariant, genocide, Trump, lockdown, agenda 21, burgeroorlog, dennenappelthee, Ivermectine, zink, Bodegraven, Demmink, cabal en gekkerdje Rob Brockhus.

Nee, de dag dat homohater Rob toegang kreeg op internet heeft hem bepaald geen goed gedaan.

Hij is er blijkbaar zo mee bezig dat hij de bezoekjes aan de tandarts ook maar over heeft geslagen en aan zijn oprispingen te zien is het met zijn maag ook al niet best gesteld.

Wat zijn we blij dat wij niet als bijrijder naast deze mafkees zitten. Want wat zal deze man een lucht om zich heen hebben hangen, dat zie je al als je goed naar zijn ongewassen hoofd kijkt.

En dat moet dan een meisje van 11 opvoeden, het is maar goed dat zijn werkgever dit allemaal niet ziet, want wappie Rob is niet echt een visitekaartje voor dat bedrijf, babbelend met zijn handen los van het stuur.