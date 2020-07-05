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PINIGAI. Kur gauti pinigų? Kodėl trūksta pinigų? Kaip išeiti iš bankroto? Pinigų kūrimas.
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47 views • July 05, 2020
PINIGAI. Kur gauti pinigų? Kodėl trūksta pinigų? Kaip išeiti iš bankroto? Pinigų kūrimas. Pinigų programos.
Yra daugybė priežasčių, sąmoningų ir nesąmoningų įsitikinimų, programų, elgesio klišių, įpročių kurie trugdo mums tapti turtingais.
Gal ne kiekvienas turi tikslą tapti turtingu, bet kiekvienas nori miegoti ramiai, žinodamas, kad jo sąskaitos apmokėtos, kad galės nulėkti pailsėti į pajūrį ar prie ežero, o stogui prakiurus, padangai nuleidus ar skalbimo mašinai sugedus, galės tai sutvarkyti be jokio streso.
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Yra daugybė priežasčių, sąmoningų ir nesąmoningų įsitikinimų, programų, elgesio klišių, įpročių kurie trugdo mums tapti turtingais.
Gal ne kiekvienas turi tikslą tapti turtingu, bet kiekvienas nori miegoti ramiai, žinodamas, kad jo sąskaitos apmokėtos, kad galės nulėkti pailsėti į pajūrį ar prie ežero, o stogui prakiurus, padangai nuleidus ar skalbimo mašinai sugedus, galės tai sutvarkyti be jokio streso.
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Atrandu gilumines problemų priežastis ir jas pašalinu
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