L'Enlèvement – Dernière vidéo sur la naissance et le ciel – Partie 2

Cela pourrait être ma dernière vidéo, à moins que le Saint-Esprit ait besoin qu’un autre soit créé. L’Enlèvement est sur le point de venir. Jésus est sur le point d’appeler sa Mariée à la maison. Vous souhaitez rester derrière. Dieu dit que c’est votre décision, et je vous ai donné une porte de sortie.





Prière du Salut :

J’accepte Jésus-Christ comme mon sauveur. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur dans mon cœur. Je crois qu’Il est ressuscité d’entre les morts. Je me repent et me détourne de mes mauvaises voies. Il a versé Son sang sur la croix pour mes péchés. J’ai été pécheur et je reconnais que je ne peux pas me sauver. Seigneur Jésus, j’ai confiance en toi maintenant pour me sauver de tout feu de l’enfer et, par-dessus tout, me prendre dans ton Royaume Céleste. Merci pour mon salut, Seigneur. Je veux le meilleur que je puisse avoir de Toi, au nom de Jésus, Amen.





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