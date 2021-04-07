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RéinfoTALK #2 L.Fouché,E.Chouard,F.Moine,1êHumain,H.Hoballah,J.Mercier,Sparta,I.Courrèges&E.Baroux
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10 views • April 07, 2021
31 mars 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=g41gZCa9Puw
REINFO COVID TV : https://www.youtube.com/channel/UCljXEDaSZVZ4x5tRRkAH7WA
Nous sommes heureux de vous présenter la deuxième édition de ce nouveau format d'émission axé "Talk Show" en interaction avec le chat.
Louis Fouché, les chroniqueurs et notre invité Etienne Chouard discuteront les sujets brûlants du moment.
L'émission sera rythmé par de la musique live et nous aurons le plaisir d'accueillir Ingrid Courrèges et Erik Skar Baroux ce soir.
L'émission est retransmise sur les chaines YouTube des chroniqueurs et plus encore !
Liens du collectif REINFOCOVID :
https://reinfocovid.fr/%E2%80%8B
https://www.instagram.com/collectif_reinfoco_vid/
https://twitter.com/ReinfoCovidOff
https://www.facebook.com/CollectifReinfoCovid/
Liens vers les chaines des chroniqueurs :
Fabien Moine
https://www.youtube.com/channel/UCY0u8TfUS3e2LanNwBN-pAg
Hayssam Hoballah
https://www.youtube.com/channel/UCOkzuF5ndAQteeQWLiMMmkA
Un être humain
https://www.youtube.com/c/Un%C3%AAtrehumain%E2%80%8B
Jérémie Mercier
https://www.youtube.com/channel/UCeN_qQV829NYf0pvPJhW5dQ/videos%E2%80%8B
This is Sparta
https://www.youtube.com/channel/UCOc_yJqWb03mntvTef_a_gg
Lien vers la chaine d'Ingrid Courrèges
https://www.youtube.com/channel/UCqQFDb28j8Sc7hPiqf0bmvg
Lien vers la chaine d'Erik "Skar" Baroux
https://www.youtube.com/channel/UC9O5BZWPNCEcsQE1lcjz_aw
Blog d'Etienne Chouard
https://www.chouard.org/
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Un être humain
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https://www.youtube.com/channel/UCeN_qQV829NYf0pvPJhW5dQ/videos%E2%80%8B
This is Sparta
https://www.youtube.com/channel/UCOc_yJqWb03mntvTef_a_gg
Lien vers la chaine d'Ingrid Courrèges
https://www.youtube.com/channel/UCqQFDb28j8Sc7hPiqf0bmvg
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