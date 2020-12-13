#AllinOne presents Excerpt for #TheGreatAwakening Donald J. Trump's Speech "Our Movement" / #AllinOne presenta CORTO para #ElGranDespertar Donald J. Trump Discurso "Nuestro Movimiento" [13-Oct-2016]

Great Awakened 96 followers Follow 1 Share Add to... Download MP3 Share Report

15 views • December 13, 2020



- SOBRE TODOS LOS DERECHOS DE AUTOR, LEER AL FINAL DE ESTA DESCRIPCIÓN LOS AVISOS APLICABLES. PAGO POR VER CON SUBTÍTULOS.

- @GreatAwakened® selecciona Videos con traducciones originales al castellano y subtitulación de los diálogos en inglés (no automáticos de YouTube), que proveén información sobre temas actuales e históricos relacionados, cuyo acceso y evaluación personal es indispensable voluntariamente mejor informado participar en #ElGranDespertar

- TODO ANUNCIO es desactivado y no monetizamos los videos que seleccionamos, para evitar la censura de YouTube como la inserción de sus anuncios, sabiendo que disfrutarás mejor del contenido sin distracciones, razón por la cual, mucho agradecemos pagar (tu pago de) la cuota vigente por ver (vistas/visualizaciones) la obra terminada de edición, traducción, sincronización del audio original con el texto de la "subtitulación", que es auténtica, original y precisa, en la tienda en línea en el enlace siguiente:

- ABOUT ALL COPYRIGHT CREDITS, READ AT THE BOTTOM ALL COPYRIGHT NOTICES APPLICABLE. PAY PER VIEW WITH SUBTITLES

- @GreatAwakened® selects Videos with original spanish translations and subtitles of its dialogues in english (not YouTube's automatic), provide with information on related current and historical topics, which personal access and evaluation is indispensable for better informed willfully participate in #TheGreatAwakening

- ALL ADS are deactivated and do not monetize the selected videos to avoid YouTube's censorship and insertions, knowing you will enjoy the content without distractions, reason why, very much so appreciate your payment of the current quote per view (visualizations/views) of the finished work of editing, translation, synchronization of the original audio with the text of the "subtitling", which is authentic, original and accurate, in the online store at the following link:

https://tinyurl.com/GreatAwakened

- NOTA DEL TRADUCTOR A LAS AUDIENCIAS DE SUBTÍTULOS AL CASTELLANO/ESPAÑOL: Son auténticos y originales (no automática de YouTube), cuando es pertinente con {Notas del Traductor} que pretenden ayudar a concretar y contextualizar mejor los abstractos diálogos que la lengua inglesa implica, o simplemente clarificar/completar las oraciones, sobre todo útiles para quiénes, aún comprendiéndola, hablándola y/o leyéndola, originalmente aprendimos lenguas romances y, preferimos, o incluso, a veces requerimos, de detalles más específicos para asignar significados y, por tanto, captar/comprender mejor el verdadero mensaje de los diálogos en inglés.

- SOBRE EL GRAN DESPERTAR:

#ElGranDespertar es hashtag en castellano/español del hashtag #The GreatAwakening que originalmente usó "Q" (Acreditación de Patriota) para referir el movimiento encabezado por la Inteligencia Militar que lo respalda y que, a partir del 28 de octubre de 2017, publica en foros anónimos información de ese movimiento para "El Gran Despertar" mundial, a fin de mantener informada a la población en general, directamente, sobre El Plan, así como sobre indicios de Operaciones Encubiertas en marcha que desde entonces llevan a cabo fuerzas militares especiales en los Estados Unidos y en todo el mundo, precisamente para llevar a cabo la primera fase de ese Plan, cuya ejecución empezara a difundirse desde entonces, 28 de octubre de 2017, a través de publicaciones en clave o código que anticipan posibles detalles de Inteligencia Militar, relativos a algunas de las referidas Operaciones, tanto encubiertas como no encubiertas, para poder llevar su ejecución completa a buen término.

- SOBRE EL TEMA DE LA OBRA:

"Donald J. Trump's Speech 1 from October 13, 2016 at West Palm Beach, FL. {Excerpt}", during His Presidential Campaign.

#OurMovement Vs #TheEstablishment

- AVISOS SOBRE DERECHOS DE AUTOR / COPYRIGHT NOTICES:

Copyright © Donald J. Trump. Todos los derechos reservados por la producción y/o realización completas de la obra original, sin los subtítulos al castellano/español, visibles en este video, cuyo Copyright © (derechos de autor) es/son reservados a "Enlightening Solutions", LLC., por la traducción original al castellano/español, la edición en texto de los subtítulos en ese idioma y/o en inglés insertados al video original y la sincronización con su audio original, cuya difusión se autoriza sólo @GreatAwakened® a través de sus redes sociales vía su canal en el sitio web www.AllinOne.Uno #AllinOne presents #TheGreatAwakening: "Donald J. Trump's Speech 1 from October 13, 2016 at West Palm Beach, FL. {Excerpt}", during His Presidential Campaign, Traducido/Subtitulado {Ajustando Captions}, para su difusión por @GreatAwakened© y/o GreatAwakened®- SOBRE TODOS LOS DERECHOS DE AUTOR, LEER AL FINAL DE ESTA DESCRIPCIÓN LOS AVISOS APLICABLES. PAGO POR VER CON SUBTÍTULOS.- @GreatAwakened® selecciona Videos con traducciones originales al castellano y subtitulación de los diálogos en inglés (no automáticos de YouTube), que proveén información sobre temas actuales e históricos relacionados, cuyo acceso y evaluación personal es indispensable voluntariamente mejor informado participar en #ElGranDespertar- TODO ANUNCIO es desactivado y no monetizamos los videos que seleccionamos, para evitar la censura de YouTube como la inserción de sus anuncios, sabiendo que disfrutarás mejor del contenido sin distracciones, razón por la cual, mucho agradecemos pagar (tu pago de) la cuota vigente por ver (vistas/visualizaciones) la obra terminada de edición, traducción, sincronización del audio original con el texto de la "subtitulación", que es auténtica, original y precisa, en la tienda en línea en el enlace siguiente: https://tinyurl.com/GreatAwakened - ABOUT ALL COPYRIGHT CREDITS, READ AT THE BOTTOM ALL COPYRIGHT NOTICES APPLICABLE. PAY PER VIEW WITH SUBTITLES- @GreatAwakened® selects Videos with original spanish translations and subtitles of its dialogues in english (not YouTube's automatic), provide with information on related current and historical topics, which personal access and evaluation is indispensable for better informed willfully participate in #TheGreatAwakening- ALL ADS are deactivated and do not monetize the selected videos to avoid YouTube's censorship and insertions, knowing you will enjoy the content without distractions, reason why, very much so appreciate your payment of the current quote per view (visualizations/views) of the finished work of editing, translation, synchronization of the original audio with the text of the "subtitling", which is authentic, original and accurate, in the online store at the following link:- NOTA DEL TRADUCTOR A LAS AUDIENCIAS DE SUBTÍTULOS AL CASTELLANO/ESPAÑOL: Son auténticos y originales (no automática de YouTube), cuando es pertinente con {Notas del Traductor} que pretenden ayudar a concretar y contextualizar mejor los abstractos diálogos que la lengua inglesa implica, o simplemente clarificar/completar las oraciones, sobre todo útiles para quiénes, aún comprendiéndola, hablándola y/o leyéndola, originalmente aprendimos lenguas romances y, preferimos, o incluso, a veces requerimos, de detalles más específicos para asignar significados y, por tanto, captar/comprender mejor el verdadero mensaje de los diálogos en inglés.- SOBRE EL GRAN DESPERTAR:#ElGranDespertar es hashtag en castellano/español del hashtag #The GreatAwakening que originalmente usó "Q" (Acreditación de Patriota) para referir el movimiento encabezado por la Inteligencia Militar que lo respalda y que, a partir del 28 de octubre de 2017, publica en foros anónimos información de ese movimiento para "El Gran Despertar" mundial, a fin de mantener informada a la población en general, directamente, sobre El Plan, así como sobre indicios de Operaciones Encubiertas en marcha que desde entonces llevan a cabo fuerzas militares especiales en los Estados Unidos y en todo el mundo, precisamente para llevar a cabo la primera fase de ese Plan, cuya ejecución empezara a difundirse desde entonces, 28 de octubre de 2017, a través de publicaciones en clave o código que anticipan posibles detalles de Inteligencia Militar, relativos a algunas de las referidas Operaciones, tanto encubiertas como no encubiertas, para poder llevar su ejecución completa a buen término.- SOBRE EL TEMA DE LA OBRA:"Donald J. Trump's Speech 1 from October 13, 2016 at West Palm Beach, FL. {Excerpt}", during His Presidential Campaign.#OurMovement Vs #TheEstablishment- AVISOS SOBRE DERECHOS DE AUTOR / COPYRIGHT NOTICES:Copyright © Donald J. Trump. Todos los derechos reservados por la producción y/o realización completas de la obra original, sin los subtítulos al castellano/español, visibles en este video, cuyo Copyright © (derechos de autor) es/son reservados a "Enlightening Solutions", LLC., por la traducción original al castellano/español, la edición en texto de los subtítulos en ese idioma y/o en inglés insertados al video original y la sincronización con su audio original, cuya difusión se autoriza sólo @GreatAwakened® a través de sus redes sociales vía su canal en el sitio web www.AllinOne.Uno Keywords trailerdonald j trumpthe great awakeningexcerptwest palm beach floridaextractoallinoneel gran despertardiscurso 1speech 1october octubre 13 2016

Show More