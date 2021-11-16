כיצד להתנגד לאיפוס הגדול | דע את ההבדל בין מה שמגיע מהאדם למה שמגיע מאלוהים

כיצד להתנגד לאיפוס הגדול | דע את ההבדל בין מה שמגיע מהאדם למה שמגיע מאלוהיםתמליל חלקי להלן, ובנוסף כיצד כל זה משתלב בסדר היום הגלובליסטי של חיסוני קוביד19, ירוק חָדָשׁ עִסקָה ושינויי אקלים✳️סרטונים קשורים:✔️ רכיבים מלאכותיים ו GMO אינם כשרים✔️רבנים | ישראל | תתעורר! קח את הגלולה האדומה. להתנגד לאיפוס הגדולאיך להבדיל בין מה שמגיע מהאדם לבין מה שמגיע מאלוהיםזה מאוד פשוט. כל אשר נוצר האדם באמצעות תוספת של חומר סינטטי, או שאינו נמצא באופן טבעי בטבע, מגיע מן האדם. כל מה שנמצא בטבעיות באופן בטבע, או שילוב של חומר שנעשה באופן טבעי (למעט מה שאלוהים הורה לנו לא לערבב), מגיע מאלוהים.הרבנים אינם יכולים אפילו להבחין נכון"הכל בא מאלוהים". הרבנים התבלבלת לחלוטין בהקשר על ידי השוואה בין מה שהאדם גורם לבא מאלוהים, שכן אם אלוהים היה מאפשר לאדם ליצור זה, עליו לקבל את הסכמתו ולהיות לטובתנו. אז מה עם אותה אנרגיה גרעינית? ובכן, הם אומרים שהכל יכול לשמש לטוב או לרע. בֶּאֱמֶת? אז איך יכול להגיד שבננה או תפוח יכולים להיות לטוב או לרע? איך יכולים מים? עצים? האנלוגיה הזו עובדת רק עבור דברים שמיוצרים על ידי האדם, או עם התערבות האדם. מדוע יהודים דתיים עדיין לא מחזיקים טלוויזיות?איך זה מתחבר לעסקה החדשה הירוקה ולשינויים באקליםהדילמה החדשה הנידונה כעת בחוגים הרבניים היא האופן שבו הטכנולוגיה המודרנית מתקשר עם החוק / התורה היהודית. הדבר ניכר באופן בו נקבעת הכשרות. כעת אנו עומדים בפני המציאות של אוכל מודפס בתלת מימד, במיוחד בשר המיוצר אך ורק מתאי שריר פרה שגדלו במעבדה. יש כאן מסעדה בישראל שכבר מוכרת .אותה לצריכ זה. האם זה כשר? הרבנים היו רואים את זה כשר אך ורק מכוח היעדר חלב. אבל אם זה כשר, האם זה זהה לבוא מאלוהים? האם זה בריא ובטוח? השאלות הללו אפילו לא נחשבות, ולכן הציבור מקבל תחושה כוזבת של חשיבה בטחונית, מנהיגי הדת שלנו, שאמורים להיות חכמים ומסוגלים להבחין בדברים האלה, חושבים שזה בסדר, זה חייב להיות בסדר מאלוהים נקודת מבט.זה לא יכול להיות רחוק יותר מהאמת. צריך להיות שינוי פרדיגמה מהותי בחשיבה על מה שנחשב כשר. המילה 'כשר', שאם פירושה 'מה ראוי', אמורה להיות לא רק שהיא אינה מכילה גם בשר וגם חלב, אלא מה שהוא טבעי ומגיע מאלוהים שהוא בריא. כמו כן, אם זה מעשה ידי אדם, זה לא יכול להיחשב כשר, ולכן זה לא יכול להיות בריא. אנו רואים זאת כאשר אנו בוחנים GMO, וטעמים וצבעים מלאכותיים במזון, אך הם עדיין מתויגים ככשרים. זו הוכחה מוחלטת לכך שהרבנים פירשו בצורה שגויה ויצאו מדרך כוונותיו המקוריות של אלוהים.עלינו לחזור לבריאות טבעיתזה הפיתרון הן למגיפה והן לשינויי אקלים. זוהי אחת הדרכים שבהן אנו עדיין יכולים לבטא את שליטתנו בבריאותנו ובגופנו. הם לא יכולים לשלוט בנו אלא אם כן נותנים להם. עלינו לטעון .אתשליטתנו הן על במילים והן במעשים. עוד על כך בפוסט הבא .חברים, אנחנו בעיצומם של השמדת עצמנוואני לא מדבר על שינויי אקלים. נראה שאנחנו כבר לא יכולים לסמוך על אף אחד , אפילו לא על הרבנים שלנו. הגעתי למסקנה שלמרבה הצער כל הממסד הרבני יושמד על ידי מעשיהם שלהם על ידי כך שלא ידעו את ההבדל בין האדם לאלוהים. עדות לכך היא עבודת אלילים משלהם עם פולחן הרב. כמו כן, לתלמוד אין בסיס או רלוונטיות להנחות אותנו בתקופות מודרניות אלה. למרבה הצער, אני מרגיש שזה באמת צריך לקרות כדי להחזיר אותנו לקיום תורה אמיתית, עם הכוהנים ובית המקדש.בקרוב נתמודד עם ההשלכות של הסתמכותנו על מדע ועל האדם. גברים, שהבטיחו לנו ישועה וחיים, אך רק הובילו אותנו אל מותנו, הרסנו ושעבודנו. ואז העולם יבוא בתשובה ויזעק לאלוהים. אבל שוב, אתה עדיין מחפש אדם, 'משיח'. כאשר מושיעך היה שם כל הזמן, במילות התורה שנאמרו על ידי היוצר החי, הנצחי, אלוהי ישראל יהוה.אתה יכול להציל את עצמך עכשיו רק על ידי חזרה לבורא ובהסתמך על חוקיו, יהוה הוא המשיח היחיד שאנו זקוקים לו.# יַהֲדוּת # האיפוס הגדול # פורום כלכלי עולמי # מדע # אלוהים # בריאות טבע # ישראל # דרכון ירוק # קוביד 19 חיסון # חיסון פיזר # גלובליזם # מדע נגד אלוהים # אלוהים נגד מדע # התנגד לאיפוס הגדול # אנטי גלובליזם # רפואה טבעית כשרות # כשר # משיח # תורה # חיסונים ל-COVID19====================זו גרסת שמע לפוסט בבלוג שלי. לקריאת פוסטים אלה או אחרים (ש- YouTube לא יאפשר לי להעלות) בקר בבלוג שלי או עקוב אחריו בכתובת:✳️http: //purejudaism.home.blog✳️או בקר במדיה החברתית האחרת שלי:יוטיוב:Bitchute:גאב: @יהדות טהורהאינסטגרם: @purejudaismטוויטר: @PureJudaismBlog👍 אהב, שתף, הגיב. הירשם לערוץ זה כדי לקבל התראות 🔔 על סרטונים חדשים או עקוב אחר הבלוג שלי.תמוך בעבודתי:תרום בכתובת: