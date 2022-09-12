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DUPLICITY WE CAN ALL SEE THROUGH - THE VACCINE IS DOING WHAT IT SHOULD! - TO DE-POPULATE AND KILL AN ESTIMATED 2 BILLION PEOPLE IN 2 YEARS AND STERILIZE MANY BILLIONS MORE - UN AGENDA 2030 AT PLAY
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340 views • September 12, 2022

SAFE AND EFFECTIVE MY ASS!

DOCTORS WILL NOW BE SUFFERING POST TRAUMATIC SLAUGHTER DISORDER WHEN THEY FIND OUT THEY CAUSED SO MUCH DEATH AND HARM THE VERY SAME OATH THEY BROKE AND FIGURES SHOW THEY COULD BE UP TO 2 TO 3 BILLION PEOPLE WHO WILL DIE WITHIN THE NEXT YEAR AND A HALF - I HOPE NOT! BUT BE READY FOR THE ANGER FROM THE PUBLIC THEY GOT INTO MASS FORMATION WITH MASKS 2MTR RULES AND ISOLATION - ALL CRIMES TO HUMANITY AS THEY ALREADY KNEW IT WOULD KILL MAIM AND DAMAGE, THE BIGGEST CRIME AND FRAUD KNOWN TO MAN HAS OCCURRED HERE - THATS WORLDWIDE NWO FREEMASONRY ALL INTERTWINED A PURE MIX OF EVIL GREED AND POWER HUNGRY FIENDS WHO HATE GOD AND ALL OF HIS CREATION. JUSTICE IS COMING FOR WE THE PEOPLE. WE ALL MUST MAKE IT HAPPEN AND RESONATE TOGETHER TO OVERCOME EVIL AND MAKE THIS WORLD A BETTER PLACE WORTH LIVING IN.

THE 5G PAYLOADS PULSED FUSED INJECTED PEOPLE TO KILL THEM - https://www.brighteon.com/96d463f2-55f8-4e26-a8e1-fc6fd4543e03

POST TRAUMATIC SLAUGHTER DISORDER DR,s - https://www.brighteon.com/c77d17ec-53ea-43d8-8f47-e99fd9e6e7c5

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lovecommon lawjusticepeacehuman rightsharmonynuremberg 2the rule of common law
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