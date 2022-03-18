© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Präsident Putin an uns, die Menschen im Westen
Follow
0
Share
Report
34 views • March 18, 2022
DRAN BLEIBEN: https://www.brighteon.com/channels/awaker
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Mit anderen Worten: Ignorieren Sie die Lügenmedien und vertrauen auf Ihr Herz
B̲i̲t̲t̲e̲: Abonnieren • Bewerten • Kommentieren • Verbreiten
Der russische Präsident Wladimir Putin hielt heute eine Fernsehansprache, in der er sich im Wesentlichen zu den Ereignissen in der Ukraine und den wirtschaftlichen Folgen äußerte, die ihm angelastet werden.
Putin sagte, Moskau habe den ukrainischen Behörden angeboten, sich nicht an Feindseligkeiten zu beteiligen, wenn sie ihre Truppen aus dem Donbass abziehen würden, was diese aber nicht wollten.
Die spezielle Militäroperation verlaufe gut und nach Plan, so Putin weiter.
Putin machte eine interessante Bemerkung, als er sagte, dass, wenn die russischen Truppen nur auf dem Gebiet der Donbass-Republiken agieren würden, dies nicht zum Frieden in der Ukraine führen und die Bedrohung für Russland nicht beseitigen würde. Deshalb sei ein viel größeres Gebiet der Ukraine betroffen.
Der russische Präsident wies darauf hin, dass westliche Schirmherren Kiew durch die Lieferung von Waffen, Geheimdienstinformationen und die Entsendung von Söldnern zur Fortsetzung des Blutvergießens drängen.
Die Taktik des russischen Verteidigungsministeriums in der Ukraine sei völlig gerechtfertigt, und es werde alles getan, um Verluste unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden.
Besonders interessant ist, dass Putin auf ein Netzwerk von einem Dutzend Labors in der Ukraine hinwies, in denen mit finanzieller Unterstützung des Pentagons militärische biologische Programme durchgeführt wurden. Dazu gehörten Experimente mit Proben des Coronavirus, Anthrax, Cholera und der Afrikanischen Schweinepest. Die ukrainischen Behörden bemühen sich nun nach Kräften, die Spuren dieser Programme zu verwischen.
In seiner Rede an die Welt sagte er: "Ich möchte, dass die Bürger der westlichen Staaten mich auch hören. Sie versuchen jetzt, Sie davon zu überzeugen, dass all Ihre Schwierigkeiten das Ergebnis feindlicher Handlungen Russlands sind; dass Sie mit Ihrem Geldbeutel für den Kampf gegen die mythische russische Bedrohung bezahlen müssen.
Das ist alles eine Lüge! Die Wahrheit ist, dass die Probleme, mit denen Millionen von Menschen im Westen konfrontiert sind, das Ergebnis jahrelangen Handelns der herrschenden Eliten des Westens sind. Deren Fehler, Kurzsichtigkeit und Ambitionen.
Diese Eliten denken nicht darüber nach, wie sie das Leben ihrer Bürger verbessern können, sie sind besessen von ihren egoistischen Interessen und Superprofiten."
Putin äußerte sich auch zu seinen Zukunftsplänen für die Ukraine: "Das Auftauchen russischer Truppen in der Nähe von Kiew und anderen ukrainischen Städten hat nichts mit dem Wunsch zu tun, die Ukraine zu besetzen, Russland hat kein solches Ziel.
Alle im Rahmen der speziellen Militäroperation zugewiesenen Aufgaben werden sicherlich erfüllt werden;
Wir hatten keine andere Möglichkeit, um die Sicherheit Russlands zu gewährleisten."
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Mio. Menschen stehen friedlich auf gegen Diktatur❗️Schließt Euch an❗️
• Spazieren • Fahrzeug-Konvoi • Gegenseitig Helfen und Einladen •
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://www.bitchute.com/channel/wak]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Mit anderen Worten: Ignorieren Sie die Lügenmedien und vertrauen auf Ihr Herz
B̲i̲t̲t̲e̲: Abonnieren • Bewerten • Kommentieren • Verbreiten
Der russische Präsident Wladimir Putin hielt heute eine Fernsehansprache, in der er sich im Wesentlichen zu den Ereignissen in der Ukraine und den wirtschaftlichen Folgen äußerte, die ihm angelastet werden.
Putin sagte, Moskau habe den ukrainischen Behörden angeboten, sich nicht an Feindseligkeiten zu beteiligen, wenn sie ihre Truppen aus dem Donbass abziehen würden, was diese aber nicht wollten.
Die spezielle Militäroperation verlaufe gut und nach Plan, so Putin weiter.
Putin machte eine interessante Bemerkung, als er sagte, dass, wenn die russischen Truppen nur auf dem Gebiet der Donbass-Republiken agieren würden, dies nicht zum Frieden in der Ukraine führen und die Bedrohung für Russland nicht beseitigen würde. Deshalb sei ein viel größeres Gebiet der Ukraine betroffen.
Der russische Präsident wies darauf hin, dass westliche Schirmherren Kiew durch die Lieferung von Waffen, Geheimdienstinformationen und die Entsendung von Söldnern zur Fortsetzung des Blutvergießens drängen.
Die Taktik des russischen Verteidigungsministeriums in der Ukraine sei völlig gerechtfertigt, und es werde alles getan, um Verluste unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden.
Besonders interessant ist, dass Putin auf ein Netzwerk von einem Dutzend Labors in der Ukraine hinwies, in denen mit finanzieller Unterstützung des Pentagons militärische biologische Programme durchgeführt wurden. Dazu gehörten Experimente mit Proben des Coronavirus, Anthrax, Cholera und der Afrikanischen Schweinepest. Die ukrainischen Behörden bemühen sich nun nach Kräften, die Spuren dieser Programme zu verwischen.
In seiner Rede an die Welt sagte er: "Ich möchte, dass die Bürger der westlichen Staaten mich auch hören. Sie versuchen jetzt, Sie davon zu überzeugen, dass all Ihre Schwierigkeiten das Ergebnis feindlicher Handlungen Russlands sind; dass Sie mit Ihrem Geldbeutel für den Kampf gegen die mythische russische Bedrohung bezahlen müssen.
Das ist alles eine Lüge! Die Wahrheit ist, dass die Probleme, mit denen Millionen von Menschen im Westen konfrontiert sind, das Ergebnis jahrelangen Handelns der herrschenden Eliten des Westens sind. Deren Fehler, Kurzsichtigkeit und Ambitionen.
Diese Eliten denken nicht darüber nach, wie sie das Leben ihrer Bürger verbessern können, sie sind besessen von ihren egoistischen Interessen und Superprofiten."
Putin äußerte sich auch zu seinen Zukunftsplänen für die Ukraine: "Das Auftauchen russischer Truppen in der Nähe von Kiew und anderen ukrainischen Städten hat nichts mit dem Wunsch zu tun, die Ukraine zu besetzen, Russland hat kein solches Ziel.
Alle im Rahmen der speziellen Militäroperation zugewiesenen Aufgaben werden sicherlich erfüllt werden;
Wir hatten keine andere Möglichkeit, um die Sicherheit Russlands zu gewährleisten."
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Mio. Menschen stehen friedlich auf gegen Diktatur❗️Schließt Euch an❗️
• Spazieren • Fahrzeug-Konvoi • Gegenseitig Helfen und Einladen •
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://www.bitchute.com/channel/wak]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.