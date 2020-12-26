Torentjes analyse

Moerstaal, 25 december 2020De toespraak van Mark Rutte vanuit het torentje werd door de NOS behandeld en is hier met wat knip en plakwerk in een breder perspectief geplaatst met oa. Wybren, Robert en Tierry.BronnenDe bijzondere Torentjes-toespraak van Rutte ontleedVan Haga begrijpt lawaaiprotest: ‘Ze gaan kapot!’Rutte Betrapt - De Jensen Show #272Waarom er zo veel Duitse ic-bedden voor Nederlanders zijnLege stoelen in Ahoy op finaledag Songfestival 'Het blijft onwezenlijk'Zoom 100 Live Q&A #60Gejoel tijdens toespraak Rutte, demonstratie opgebrokenEven tot hier - metaforen van Mark en HugoManipulatie - De Jensen Show #274Je kunt niet bevolking jaar lang opsluiten