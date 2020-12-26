© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Torentjes analyse
Follow
1
Download MP3
Share
Report
47 views • December 26, 2020
Moerstaal, 25 december 2020
De toespraak van Mark Rutte vanuit het torentje werd door de NOS behandeld en is hier met wat knip en plakwerk in een breder perspectief geplaatst met oa. Wybren, Robert en Tierry.
Bronnen
De bijzondere Torentjes-toespraak van Rutte ontleed
https://nos.nl/op3/artikel/2361248-de-bijzondere-torentjes-toespraak-van-rutte-ontleed.html
https://www.youtube.com/watch?v=jUjFb7-5u8c
Van Haga begrijpt lawaaiprotest: ‘Ze gaan kapot!’
https://www.youtube.com/watch?v=56Jw20Gcpg8
Rutte Betrapt - De Jensen Show #272
https://jensen.nl/rutte-betrapt-de-jensen-show-272
Waarom er zo veel Duitse ic-bedden voor Nederlanders zijn
https://www.youtube.com/watch?v=9D-9tOYmppQ
Lege stoelen in Ahoy op finaledag Songfestival 'Het blijft onwezenlijk'
https://www.youtube.com/watch?v=LK6KcVj7gFg
Zoom 100 Live Q&A #60
https://www.facebook.com/106118701122871/videos/744925769722079/
Gejoel tijdens toespraak Rutte, demonstratie opgebroken
https://nos.nl/artikel/2360672-gejoel-tijdens-toespraak-rutte-demonstratie-opgebroken.html
Even tot hier - metaforen van Mark en Hugo
https://www.youtube.com/watch?v=EGTNM3xB2g4
Manipulatie - De Jensen Show #274
https://jensen.nl/manipulatie-de-jensen-show-274/
Je kunt niet bevolking jaar lang opsluiten
https://www.youtube.com/watch?v=fWY9iGheMag
De toespraak van Mark Rutte vanuit het torentje werd door de NOS behandeld en is hier met wat knip en plakwerk in een breder perspectief geplaatst met oa. Wybren, Robert en Tierry.
Bronnen
De bijzondere Torentjes-toespraak van Rutte ontleed
https://nos.nl/op3/artikel/2361248-de-bijzondere-torentjes-toespraak-van-rutte-ontleed.html
https://www.youtube.com/watch?v=jUjFb7-5u8c
Van Haga begrijpt lawaaiprotest: ‘Ze gaan kapot!’
https://www.youtube.com/watch?v=56Jw20Gcpg8
Rutte Betrapt - De Jensen Show #272
https://jensen.nl/rutte-betrapt-de-jensen-show-272
Waarom er zo veel Duitse ic-bedden voor Nederlanders zijn
https://www.youtube.com/watch?v=9D-9tOYmppQ
Lege stoelen in Ahoy op finaledag Songfestival 'Het blijft onwezenlijk'
https://www.youtube.com/watch?v=LK6KcVj7gFg
Zoom 100 Live Q&A #60
https://www.facebook.com/106118701122871/videos/744925769722079/
Gejoel tijdens toespraak Rutte, demonstratie opgebroken
https://nos.nl/artikel/2360672-gejoel-tijdens-toespraak-rutte-demonstratie-opgebroken.html
Even tot hier - metaforen van Mark en Hugo
https://www.youtube.com/watch?v=EGTNM3xB2g4
Manipulatie - De Jensen Show #274
https://jensen.nl/manipulatie-de-jensen-show-274/
Je kunt niet bevolking jaar lang opsluiten
https://www.youtube.com/watch?v=fWY9iGheMag
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.