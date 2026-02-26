BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Un'odissea moderna: tutto quello che c'è da sapere sulla nostra realtà! 26 Febbraio 2026
Dino Tinelli
Dino Tinelli
17 views • 1 day ago

Link originale del video https://www.youtube.com/watch?v=lVB6RtIPdyk

Scritto, diretto e prodotto da Lubomir Arsov

Colonna sonora originale "Age of Wake" di Starward Projections

Composizione di Sheldon Lisoy

Composizione aggiuntiva di Hiram Gifford

Direzione artistica e montaggio di Lubomir Arsov


AVVISO DI FAIR USE: Queste opere sono destinate a critica, commento, cronaca, insegnamento e ricerca. Tutte le riprese rientrano nel "fair use" del Digital Millennium Copyright Act (1998). Pertanto, non è stata commessa alcuna violazione della privacy o del copyright. Questo video potrebbe contenere materiale protetto da copyright il cui utilizzo non è stato specificamente autorizzato dal titolare del copyright. Questo materiale viene reso disponibile all'interno di quest'opera trasformativa o derivata a scopo educativo, di commento e critica, viene distribuito senza scopo di lucro e si ritiene che sia "fair use" ai sensi del Titolo 17 U.S.C. Sezione 107.

Esclusione di responsabilità sul copyright Ai sensi della Sezione 107 del Copyright Act del 1976, è consentito il "fair use" per scopi quali critica, commento, cronaca, insegnamento, borse di studio e ricerca. Il fair use è un utilizzo consentito dalla legge sul copyright che altrimenti potrebbe violare il copyright. L'uso non a scopo di lucro, educativo o personale fa pendere la bilancia a favore del fair use. 

Link Telegram104 plus https://t.me/canal104

Link Telegram 104 food https://t.me/+cGkppdrRb1MxYzVk

Libri Dino Tinelli:

Il Secolare Nuovo Ordine del Male https://amzn.eu/d/4w4TXrG

Il Risveglio https://amzn.eu/d/iaCvLP8

Copiate ed incollate sopra il browser questo link per vedere tutti i video che non possono essere pubblicati sulle piattaforme di regime https://www.brighteon.com/watch/610d6530-ce68-489e-b32a-e1c8932e3b25?index=1

Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli

Playlist DA NON PERDERE La Storia Perduta della Terra piana

https://www.brighteon.com/watch/9b4aa2d0-7d57-4cf9-bec9-504263de5f2b?index=1

Indice Alfabetico https://www.tinelli.eu/indice.html

1° canale Youtube https://www.youtube.com/@Canal104Plus

2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo

✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.

✔NOTA SUPPLEMENTARE

Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.

Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.

Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino

Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.

Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.


