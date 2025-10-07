BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Disturbatore jammer audio per microfoni
endoacustica
endoacustica
1 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
17 views • 24 hours ago

🎙️🔇 Proteggi la tua privacy con il Disturbatore Jammer Audio per Microfoni!


Non lasciare che la tua voce venga registrata senza consenso.

Ecco lo strumento essenziale per chi ama la riservatezza!


✨ Caratteristiche principali:

🔄 Copertura omnidirezionale 360°

📏 Raggio d’azione fino a 7 metri

🔊 Emite ultrasuoni non udibili – niente rumori fastidiosi

🔋 Autonomia fino a 5 ore

🚫 Blocca registrazioni da microfoni ambientali, telefoni, dispositivi spia


💼 Perfetto per:

• Riunioni confidenziali 🏢

• Colloqui sensibili 🧑‍💼

• Ambienti privati dove contano discrezione e sicurezza 🔐


🔊 La tua voce merita rispetto.

Con questo jammer, resta tu al controllo di ciò che viene ascoltato.


📦 Discreto, portatile, facile da usare.


#privacyprotetta #antispionaggio #sicurezzaaudio #jammeritalia #tecnologiadiscreta #endoacustica


https://www.endoacustica.com/disturbatore-jammer-audio-omnidirezionale.php

Keywords
endoacusticaaudio jammersicurezza audioanti spionaggio
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy