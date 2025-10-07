© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
🎙️🔇 Proteggi la tua privacy con il Disturbatore Jammer Audio per Microfoni!
Non lasciare che la tua voce venga registrata senza consenso.
Ecco lo strumento essenziale per chi ama la riservatezza!
✨ Caratteristiche principali:
🔄 Copertura omnidirezionale 360°
📏 Raggio d’azione fino a 7 metri
🔊 Emite ultrasuoni non udibili – niente rumori fastidiosi
🔋 Autonomia fino a 5 ore
🚫 Blocca registrazioni da microfoni ambientali, telefoni, dispositivi spia
💼 Perfetto per:
• Riunioni confidenziali 🏢
• Colloqui sensibili 🧑💼
• Ambienti privati dove contano discrezione e sicurezza 🔐
🔊 La tua voce merita rispetto.
Con questo jammer, resta tu al controllo di ciò che viene ascoltato.
📦 Discreto, portatile, facile da usare.
#privacyprotetta #antispionaggio #sicurezzaaudio #jammeritalia #tecnologiadiscreta #endoacustica
https://www.endoacustica.com/disturbatore-jammer-audio-omnidirezionale.php