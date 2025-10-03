Puntos destacados de la entrevista con Don Brown por Mike Adams – Parte 1

Mike Adams, fundador de Brighton, conversa con Don Brown de la coalición Secure the Grid sobre las vulnerabilidades de la red eléctrica de EE. UU. Ambos destacan la susceptibilidad de la red a ataques físicos, amenazas cibernéticas y la creciente demanda energética de los centros de datos de inteligencia artificial. Estados Unidos genera 4,400 teravatios-hora al año, menos de la mitad de los 10,000 TWh de China. Brown subraya la inestabilidad que introducen las energías renovables y la dependencia de equipos chinos, lo que representa riesgos de ciberseguridad. También abordan la red de Texas (ERCOT), que enfrenta amenazas de tormentas solares y pulsos electromagnéticos (EMP). Brown aboga por medidas de ciberseguridad, protección contra EMP y el desarrollo de pequeños reactores modulares para garantizar la confiabilidad de la red.

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home



