Το τρένο που εκτροχιάστηκε στην Ανατολική Παλαιστίνη, στο Οχάιο των ΗΠΑ, στις 3 Φεβρουαρίου ήταν γεμάτο με διάφορες επικίνδυνες χημικές ενώσεις, όπως προκύπτει από έγγραφα της σιδηροδρομικής εταιρείας - συμπεριλαμβανομένου του υπολείμματος μίας που είναι γνωστή για τη σύνδεσή της με γενετικές μεταλλάξεις.



Και μία από τις χημικές ουσίες, το χλωριούχο βινύλιο, είναι η ίδια χημική ουσία που απελευθερώθηκε όταν εκτροχιάστηκε τρένο στο Νιου Τζέρσεϊ το 2012.

Κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, 38 βαγόνια εκτροχιάστηκαν και επιπλέον 12 βαγόνια υπέστησαν ζημιές από πυρκαγιά, σύμφωνα με μια ενημερωμένη έρευνα που δημοσίευσε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών την Τρίτη. Από τα 20 βαγόνια επικίνδυνων υλικών που υπήρχαν στην αμαξοστοιχία, τα μισά εκτροχιάστηκαν, ανέφερε η εταιρεία.

Πέντε από αυτά τα βαγόνια μετέφεραν χλωριούχο βινύλιο, ένα αέριο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πλαστικού, το οποίο η Norfolk Southern Railway Company απελευθέρωσε στη συνέχεια σε ελεγχόμενη καύση στις 6 Φεβρουαρίου.

Πηγή: https://rumble.com/v2ahyd8-an-act-of-terror-against-the-american-people.html

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