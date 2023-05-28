Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΦΙΜΩΝΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΕΙ ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ https://ugetube.com/watch/dAnQ2NkQKiNnfyH , https://rumble.com/v2qmche-christ-is-the-only-eternal-truth.html .







ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ, ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2i3jjk-christ-is-risen-to-save-our-immortal-soul.html , https://www.brighteon.com/f8d3b1ff-e74d-4000-b695-ffcf7b51dbb9 , https://ugetube.com/watch/hYDOWtBjzRDFPV5 .





82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .





ΘΑΝΑΤΟ-ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΨΥΧΕΣ ΣΚΟΡΠΙΣΑΝ ΜΕ ΚΟΡΩΝΟΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΨΟΦΗΣΕΙΣ; ΟΧΙ ΨΗΦΟ ΣΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΥΣΑΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2lptnu-world-antichrist-genocidal-dictatorship-with-covid-vaccines-of-death-666.html , https://www.brighteon.com/93a5f1ff-dfff-4cda-a06b-43f71a3b6d47 , https://ugetube.com/watch/OFvG6bZxQjEDG5e .







Will Anyone Be Held Accountable for the 300,000 Americans Murdered by the COVID-19 Shots in 2021? ΘΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2mkge0-will-anyone-pay-for-the-300000-murdered-in-usa-from-covid-19-shots-in-2021.html , https://www.brighteon.com/8c39feb8-de02-484b-b1fb-114735dd7b38 , https://ugetube.com/watch/trwYX6JlS9kvS2d (VIDEO DOCUMENT - SPREAD THE TRUTH. ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ - ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ). SOURCES - ΠΗΓΕΣ: https://healthimpactnews.com/2023/will-anyone-be-held-accountable-for-the-300000-americans-murdered-by-the-covid-19-shots-in-2021 , https://healthimpactnews-com.translate.goog/2023/will-anyone-be-held-accountable-for-the-300000-americans-murdered-by-the-covid-19-shots-in-2021/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el .





«Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ...»





ΟΧΙ ΣΤΙΣ "ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ" ΜΕ ΤΗΝ "ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΔΩΡΕΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ" ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ http://www.freevolition.gr/killerstate.htm (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ 2023), ΒΙΝΤΕΟ: https://rumble.com/v2qjdhu-genocidal-dictatorship-hellas-killer-state-eom.gr.html

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ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,

Ευστάθιος Μοσχοβίτης

Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .

