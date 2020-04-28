Sgarbi Scatenato - Italien dreht durch

Sgarbi Scatenato

"Sie sprechen von 25.000 Toten! Das ist nicht wahr! Benutzen Sie die Toten nicht für Ihre Rhetorik, für Ihren Terrorismus! Die Zahlen des Gesundheitsamts zeigen, dass 96% an anderen Krankheiten gestorben sind!

Diese Daten zeugen das! DIESE DATEN ZEIGEN DAS!

Es ist die Wahrheit! Es ist die ganze Wahrheit!

Ich habe alles gelesen.

Sie starben an anderen Krankheiten. Das hat das Gesundheitsamt gesagt!"

(Zur Vorsitzenden gerichtet)

"Wenn sie es nicht wissen, studieren Sie es! Und während ganz Italien als Sperrzone erklärt wurde, sitzen hier alle Anwesenden ohne Masken!!!" . . .