Catherine Austin Δεν θέλουν τα λεφτά σας γιατί είναι απλά χαρτιά... 💥

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Σοκαριστικές δηλώσεις… Μπορούν, και θα πάρουν τα παιδιά σας....
Στο παρακάτω βίντεο δηλώνει πως η διεθνιστική τάξη πραγμάτων ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ, αλλά την γη, τον χρυσό και τα παιδιά. ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΑΝΩ ΜΑΣ!!!
Τονίζει μεταξύ άλλων η Austin:
«Αν μπορούν να σου βάλουν ένα τσιπάκι στο χέρι και να πραγματοποιήσουν ένα δίκτυο ελέγχου οικονομικής συναλλαγής, δεν είναι μόνο ότι μπορούν να επιβάλουν ένα εμβόλιο ή να σας αποκόψουν από το φαγητό.
Μπορούν, και θα πάρουν τα παιδιά σας.
Σας διαβεβαιώνω ότι αυτοί οι τύποι μπορούν να εκτυπώσουν χρήματα. Δεν χρειάζονται τα λεφτά σας.
Θέλουν την γη σου, θέλουν τον χρυσό σου και θέλουν τα παιδιά σου. Αυτά είναι τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία που κυνηγούν».