- Στην Εκκλησία υπάρχει μόνο ένας ιός ... ο Υιός του Θεού! Η μάσκα μέσα στην Εκκλησία είναι βλασφημία του Θεού. Είναι προσβολή να φοράμε μάσκα μέσα στον Ναό του Θεού.

- Η Αγια-Σοφιά ανήκει στους Ορθοδόξους. Ο π. Ευάγγελος Παπανικολάου αλήθειες είπε, αλλά ... σε λάθος χρόνο.

- Ένα σας λέω και σας το υπογράφω: Η Αγια-Σοφιά, λίαν συντόμως, θα επανέλθει στα χέρια των Ορθοδόξων Χριστιανών. Όχι γιατί το αξίζουμε, αλλά γιατί ολοκληρώνει το έργο του το “ψευτοΡωμαίϊκο”. Θα αλλάξει η κατάσταση στην Ελλάδα, όσο και να σας φαίνεται απίθανο!

- Το colpo grosso Ερντογάν. Μας παγίδεψαν οι Τούρκοι, κερδίζοντας την ανακωχή, για να ξεκαθαρίσουν το μέτωπο στη Λιβύη.

- Χαρισματικός γέροντας λέει ότι ... “από το επεισόδιο απέχουμε μια ανάσα ...”.

- Το επεισόδιο δεν θα είναι ένα απλό επεισόδιο, θα έχει μεγάλη διάρκεια, θα είναι τουλάχιστον δύο εβδομάδες ...

- Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης: Η Αμερική θα γίνει ... μερική. Όλες οι χώρες θα την βομβαρδίζουν ομαδικά ... Στις πολυκατοικίες και στους ουρανοξύστες της Αμερικής θα ζουν άγρια θηρία!



Αποσπάσματα από την εκπομπή του Διονύση Μακρή “Για ποιόν χτυπά η καμπάνα” της 31ης Ιουλίου 2020.

Πηγή: Stilos Orthodoxias