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ALÉM DO ESPECTRO - 2017
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148 views • December 08, 2021
O QUE A NASA ESTÁ ESCONDENDO DE NÓS ALÉM DO ESPECTRO VISÍVEL?
E se eu dissesse que seus olhos e seu cérebro não são totalmente capazes de visualizar o que está acontecendo ao seu redor em nosso universo, mas a Nasa ampliou as habilidades da visão humana usando a tecnologia. Talvez então você queira ver o que a Nasa tem filmado nesses espectros de luz invisíveis.
E se eu dissesse que seus olhos e seu cérebro não são totalmente capazes de visualizar o que está acontecendo ao seu redor em nosso universo, mas a Nasa ampliou as habilidades da visão humana usando a tecnologia. Talvez então você queira ver o que a Nasa tem filmado nesses espectros de luz invisíveis.
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