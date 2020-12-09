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Kabinet negeert keihard bewijs dat mondkapjes zinloos zijn!
Gezond Verstand (Common Sense)
Gezond Verstand (Common Sense)
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18 views • December 09, 2020
Kabinet negeert keihard bewijs dat mondkapjes zinloos zijn! ,, Het kabinet negeert keihard bewijs uit een grootschalig Deens onderzoek van 18 november jl, waaruit blijkt dat zelfs ‘medische’ mondkapjes de virusverspreiding niet stopt. Waarom koos het kabinet dan toch voor een mondkapjesplicht? Die vraag stelde programmamaker Flavio Pasquino aan immunoloog Dr. Ir. Carla Peeters.

Carla Peeters publiceerde sinds juni 2020 maar liefst 13 maal een wetenschappelijk artikel in HP de Tijd en verscheen ook in dagblad Trouw en het Brabants Dagblad maar het mocht niet baten. Immers, 1 december jl. ging de mondkapjesplicht van kracht in publieke binnenruimtes en dat baart Immunoloog Dr. Ir. Carla Peeters grote zorgen. “Het is bewezen ineffectief tegen de verspreiding van het virus maar is niet zonder risico’s voor de volksgezondheid”, betoogt de oud medewerker van het RIVM in een diepgaand interview met Flavio Pasquino. Zo legt ze uit dat bacteriële infecties en schimmels zullen toenemen in de koude en vochtige maanden en die hopen zich op in de - veelal verkeerd gebruikte - mondkapjes door burgers. In de uitzending toont Pasquino oa. een reportage van RTL Nieuws uit juni jl. waarin goed wordt uitgelegd dat feitelijk enkel de medische mondkapjes nut zouden “kunnen” hebben, mits goed gebruikt. Echter, dit is onbetaalbaar, onvoldoende leverbaar en praktisch onmogelijk uit te voeren, zelfs door een arts.
Credits ,, https://www.youtube.com/channel/UCf4SA-3i1MCLPmNjtNHcm1Q
Quote ,, You know what they call the fellow who finishes last in his medical school graduating class? They call him 'Doctor.' Abe Lemons
Keywords
leugenskabinetmaskersschadelijknegeert
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