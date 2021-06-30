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Een uurtje liegen met Wimpertroela Mita live
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273 views • June 30, 2021
Een uurtje wimpertroela Mita, voor de liefhebbers! Het filmpje is alweer als sneeuw voor de zon verdwenen van haar profiel maar aangezien Mita niets kan en Jantje met Kak razendsnel is gewoon hier weer te 'bewonderen.'
Tja, wat moet je ervan zeggen, liegen, zichzelf een veer in de vrij forse kont steken, opscheppen, mensen in een kwaad daglicht zetten, gemekker over haar aangifte, kortom een filmpje waar psychiaters wel raad mee zouden weten.
Apart ook dat Mita vertelt dat ze naar Palestina gaat en niet meer naar Wit Rusland, waarom zou dat zijn? Niet welkom of was het een zoveelste fantasieverhaaltje?
Ga er lekker voor zitten, neem alles met een kilo zout en geniet van het filmpje wat eigenlijk niemand mag zien.
Tja, wat moet je ervan zeggen, liegen, zichzelf een veer in de vrij forse kont steken, opscheppen, mensen in een kwaad daglicht zetten, gemekker over haar aangifte, kortom een filmpje waar psychiaters wel raad mee zouden weten.
Apart ook dat Mita vertelt dat ze naar Palestina gaat en niet meer naar Wit Rusland, waarom zou dat zijn? Niet welkom of was het een zoveelste fantasieverhaaltje?
Ga er lekker voor zitten, neem alles met een kilo zout en geniet van het filmpje wat eigenlijk niemand mag zien.
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