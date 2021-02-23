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ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ...! 💥 ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΊΑ, ΑΛΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΉ...💥 Ο ΙΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΙΘΕΙ ΑΛΛΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ...!
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1043 views • February 23, 2021
Η Μαριάννα Ευαγγέλου Βιοχημικός με πτυχιακή εργασία στην γονιδιακή τροποποίηση, αποδομεί το αφήγημα της "υγειονομικής" πανδημίας), μιλώντας στη διεπιστημονική διημερίδα με την συμμετοχή ιατρών, νομικών, οικονομολόγων με θέμα "Πανδημία - Σύνταγμα - Δημοκρατία" που οργάνωσε το Δίκτυο Ελληνισμού.
Συνομιλούν μαζί της ο κ. Γεώργιος Παύλος, Καθηγητής Φυσικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) και ο κ. Δημήτρης Γάκης, χειρουργός μεταμοσχεύσεων και πρώην Διοικητής του ΑΧΕΠΑ.
Δείτε ολόκληρα τα βίντεο: 1η ημέρα (13/02/2021)
https://www.youtube.com/watch?v=6JzO3...
2η ημέρα (14/02/2021) https://www.youtube.com/watch?v=n59Ol...
►Α' Μέρος
Γιώργος Παύλος Καθηγητής Φυσικής Φιλοσοφίας
Κασιμάτης Γεώργιος Συνταγματολόγος
Βαθιώτης Κωνσταντίνος καθ. Νομικής, Ποινικού Δικαίου ΔΠΘ
Αδαλής Γεώργιος Οικονομολόγος, Οικονομέτρης
Ειρήνη Μαρούπα Δικηγόρος
Αποστολόπουλος Παναγιώτης Θεματοφύλακας Συντάγματος
Αυγουστάτος Ιωάννης Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής
Γάκις Δημήτριος Ιατρός Χειρουργός
►Β' Μέρος
00:00 - Εισαγωγή
41:32 - Κασσιμάτης Γέωργιος, Συνταγματολόγος
53:54 - Γιαννουλόπουλος Ανδρέας, Καρδιολόγος
1:09:26 - Γάκις Δημήτρης, Ιατρός Χειρούργος
1:22:22 - Πουλτουρτζίδης Αντώνιος, Κλινικός Διαιτολόγος
1:39:55 - Ζησόπουλος Δημήτρης, Σκηνοθέτης Ταινιών Τεκμηρίωσης (παρέμβαση)
1:51:07 - Δρ Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης, Ιατρός Εργασίας – Επιδημιολόγος
2:17:28 - Δημήτρης Ποντίκας, Βιοτεχνολόγος Ερευνητής και ιδιοκτήτης της MenidiMedica
2:36:10 - Άθως Κυρανίδης, Οικονομολόγος
3:09:03 - Καραβέλλος Νίκος, Δικηγόρος
3:38:54 - Παπαντωνίου Αντώνης, Υποναύαρχος απόστρατος, Νομικός
4:09:20 - Νέλλη Ψαρού, Πολιτικός Επιστήμων
4:44:46 - Καραμπείδης Μωυσής, Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω
5:00:25 - Γεωργοσοπούλου Αθανασία, Δικηγόρος
5:11:20 - Ευαγγέλου Μαριάννα, Βιοχημικός
5:35:57 - Αποστολόπουλος Παναγιώτης, Θεματοφύλακας Συντάγματος
Συνομιλούν μαζί της ο κ. Γεώργιος Παύλος, Καθηγητής Φυσικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) και ο κ. Δημήτρης Γάκης, χειρουργός μεταμοσχεύσεων και πρώην Διοικητής του ΑΧΕΠΑ.
Δείτε ολόκληρα τα βίντεο: 1η ημέρα (13/02/2021)
https://www.youtube.com/watch?v=6JzO3...
2η ημέρα (14/02/2021) https://www.youtube.com/watch?v=n59Ol...
►Α' Μέρος
Γιώργος Παύλος Καθηγητής Φυσικής Φιλοσοφίας
Κασιμάτης Γεώργιος Συνταγματολόγος
Βαθιώτης Κωνσταντίνος καθ. Νομικής, Ποινικού Δικαίου ΔΠΘ
Αδαλής Γεώργιος Οικονομολόγος, Οικονομέτρης
Ειρήνη Μαρούπα Δικηγόρος
Αποστολόπουλος Παναγιώτης Θεματοφύλακας Συντάγματος
Αυγουστάτος Ιωάννης Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής
Γάκις Δημήτριος Ιατρός Χειρουργός
►Β' Μέρος
00:00 - Εισαγωγή
41:32 - Κασσιμάτης Γέωργιος, Συνταγματολόγος
53:54 - Γιαννουλόπουλος Ανδρέας, Καρδιολόγος
1:09:26 - Γάκις Δημήτρης, Ιατρός Χειρούργος
1:22:22 - Πουλτουρτζίδης Αντώνιος, Κλινικός Διαιτολόγος
1:39:55 - Ζησόπουλος Δημήτρης, Σκηνοθέτης Ταινιών Τεκμηρίωσης (παρέμβαση)
1:51:07 - Δρ Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης, Ιατρός Εργασίας – Επιδημιολόγος
2:17:28 - Δημήτρης Ποντίκας, Βιοτεχνολόγος Ερευνητής και ιδιοκτήτης της MenidiMedica
2:36:10 - Άθως Κυρανίδης, Οικονομολόγος
3:09:03 - Καραβέλλος Νίκος, Δικηγόρος
3:38:54 - Παπαντωνίου Αντώνης, Υποναύαρχος απόστρατος, Νομικός
4:09:20 - Νέλλη Ψαρού, Πολιτικός Επιστήμων
4:44:46 - Καραμπείδης Μωυσής, Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω
5:00:25 - Γεωργοσοπούλου Αθανασία, Δικηγόρος
5:11:20 - Ευαγγέλου Μαριάννα, Βιοχημικός
5:35:57 - Αποστολόπουλος Παναγιώτης, Θεματοφύλακας Συντάγματος
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