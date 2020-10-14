© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΪΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΣ
Follow
12
Download MP3
Share
Report
765 views • October 14, 2020
Προς μεγάλη τους λύπη αλλά και ξεμπρόστιασμα πλέον είναι ανίκανοι να βρουν έστω φορείς κοροϊδoϊού με αποτέλεσμα ενώ συνεχίζουν να γράφουν γκραν γκινιόλ τίτλους, αποδομούνται από τα ίδια τα πρόσωπα του κατεστημένου, και μάλιστα ταυτόχρονα. Μεγάλο μπλέξιμο τους έλαχε σε όλους τους.
Βέβαια όχι ότι επρόκειτο να μας αφήσουν να αναπνεύσουμε (έστω μές απ’τη μάσκα). Πάτησαν πάλι play στην κασέτα των Ελληνοτουρκικών ενεργοποιώντας τον άνθρωπο για όλες τις δουλειές Ερντογάν να πάρει πάνω του τα φώτα πάλι.
Παρόλα αυτά προτιμησα να τα ρίξω και σε έναν πραγματικό ήρωα, τον Παύλο Μελά με την ευκαιρία της επετείου του θανάτου του.
Για επικοινωνία: [email protected]
Έδρα: https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Κορωνοϊός – Γκάγκα: Θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα https://www.megatv.com/2020/10/12/koronoios-gkagka-tha-exoume-ena-dyskolo-xeimona/
Αυτοί που περιμένουν. Ξυλούρης https://youtu.be/HsLU4ugC79M Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην δισκογραφική εταιρία Minos-EMI.
Πόσο επικίνδυνο είναι το διοξείδιο του άνθρακα που παγιδεύεται στις μάσκες https://www.euro2day.gr/news/world/article/2044953/poso-epikindyno-einai-to-dioxeidio-toy-anthraka-po.html
Καθηγητής χαστουκίζει μαθητή επειδή αρνείται να φορέσει μάσκα στην τάξη - Βίντεο https://sputniknews.gr/viral/202010108511204-kathigitis-hastoukizei-mathiti-epeidi-arneitai-na-foresei-maska-stin-taxi-binteo/
Ξημερώνει 13 Οκτωβρίου 1904 - Σαν τέτοια ώρα στο βουνό ο Παύλος λαβωμένος… https://www.facebook.com/MoraitesEnXoro/photos/a.743202772465358/3351562254962717
Αποκαταστάθηκε το σπίτι του Παύλου Μελά στην Κηφισιά. Από εδώ ξεκίνησε για να πολεμήσει στον Μακεδονικό Αγώνα http://www.mixanitouxronou.gr/rimazi-to-spiti-tou-pavlou-mela-stin-kifisia-pou-paratise-tin-athinaiki-aristokratia-gia-ton-makedoniko-agona-to-telefteo-sigkinitiko-gramma-sti-gineka-tou-prin-pesi-nekros/
METANASTHS SAMOS https://youtu.be/u3CKaleyXFI
Ξεσηκωμός στον Έβρο: Χτυπάνε πένθιμα οι Καμπάνες… μάς παίρνουν & την 7η Μ/Κ ΤΑΞ https://veteranos.gr/xesikomos-ston-evro-chtypane-penthima-kabanes-mas-pernoun-tin-7i-mk-tax/
British Army Going Door To Door with COVID Tests https://youtu.be/XpWxbSUc2ZU
Operation Moonshot: What do the leaked documents say? https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3558
As Boris Johnson announces Britain’s ‘great reset’, were the Covid ‘conspiracy theorists’ right all along? https://www.rt.com/op-ed/502795-boris-johnson-uk-great-reset/
Dominic Raab feared Boris Johnson would die from coronavirus
https://metro.co.uk/2020/10/04/dominic-raab-feared-boris-johnson-would-die-from-coronavirus-13368826/
Boris Johnson to unveil plan to power all UK homes with wind by 2030 https://www.theguardian.com/politics/2020/oct/05/boris-johnson-to-unveil-plan-to-power-all-uk-homes-with-wind-by-2030
Νέα επιστημονική μελέτη: Ο κορωνοϊός μπορεί να προκαλέσει μειώσεις στο προσδόκιμο ζωής σε πολλές χώρες https://www.enallaktikos.gr/Article/54246/nea-episthmonikh-meleth-o-korwnoϊos-mporei-na-prokalesei-meiwseis-sto-prosdokimo-zwhs-se-polles-hwres
Διαφήμιση: Κάντε οικογένειες χωρίς παιδιά ή με ένα παιδί https://igata.gr/2020/09/26/διαφήμιση-κάντε-οικογένειες-χωρίς-πα/
Transgender boy wins court case against school who made him use private locker room
https://metro.co.uk/2020/09/29/transgender-boy-wins-court-case-against-school-who-made-him-use-private-locker-room-13344750
''Το Μανιφέστο του 2020'' ''Πως να σωπάσω '' Χορωδία Ωδείου Νικόπολις https://youtu.be/rxbHdhz_7yI
Βέβαια όχι ότι επρόκειτο να μας αφήσουν να αναπνεύσουμε (έστω μές απ’τη μάσκα). Πάτησαν πάλι play στην κασέτα των Ελληνοτουρκικών ενεργοποιώντας τον άνθρωπο για όλες τις δουλειές Ερντογάν να πάρει πάνω του τα φώτα πάλι.
Παρόλα αυτά προτιμησα να τα ρίξω και σε έναν πραγματικό ήρωα, τον Παύλο Μελά με την ευκαιρία της επετείου του θανάτου του.
Για επικοινωνία: [email protected]
Έδρα: https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Κορωνοϊός – Γκάγκα: Θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα https://www.megatv.com/2020/10/12/koronoios-gkagka-tha-exoume-ena-dyskolo-xeimona/
Αυτοί που περιμένουν. Ξυλούρης https://youtu.be/HsLU4ugC79M Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην δισκογραφική εταιρία Minos-EMI.
Πόσο επικίνδυνο είναι το διοξείδιο του άνθρακα που παγιδεύεται στις μάσκες https://www.euro2day.gr/news/world/article/2044953/poso-epikindyno-einai-to-dioxeidio-toy-anthraka-po.html
Καθηγητής χαστουκίζει μαθητή επειδή αρνείται να φορέσει μάσκα στην τάξη - Βίντεο https://sputniknews.gr/viral/202010108511204-kathigitis-hastoukizei-mathiti-epeidi-arneitai-na-foresei-maska-stin-taxi-binteo/
Ξημερώνει 13 Οκτωβρίου 1904 - Σαν τέτοια ώρα στο βουνό ο Παύλος λαβωμένος… https://www.facebook.com/MoraitesEnXoro/photos/a.743202772465358/3351562254962717
Αποκαταστάθηκε το σπίτι του Παύλου Μελά στην Κηφισιά. Από εδώ ξεκίνησε για να πολεμήσει στον Μακεδονικό Αγώνα http://www.mixanitouxronou.gr/rimazi-to-spiti-tou-pavlou-mela-stin-kifisia-pou-paratise-tin-athinaiki-aristokratia-gia-ton-makedoniko-agona-to-telefteo-sigkinitiko-gramma-sti-gineka-tou-prin-pesi-nekros/
METANASTHS SAMOS https://youtu.be/u3CKaleyXFI
Ξεσηκωμός στον Έβρο: Χτυπάνε πένθιμα οι Καμπάνες… μάς παίρνουν & την 7η Μ/Κ ΤΑΞ https://veteranos.gr/xesikomos-ston-evro-chtypane-penthima-kabanes-mas-pernoun-tin-7i-mk-tax/
British Army Going Door To Door with COVID Tests https://youtu.be/XpWxbSUc2ZU
Operation Moonshot: What do the leaked documents say? https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3558
As Boris Johnson announces Britain’s ‘great reset’, were the Covid ‘conspiracy theorists’ right all along? https://www.rt.com/op-ed/502795-boris-johnson-uk-great-reset/
Dominic Raab feared Boris Johnson would die from coronavirus
https://metro.co.uk/2020/10/04/dominic-raab-feared-boris-johnson-would-die-from-coronavirus-13368826/
Boris Johnson to unveil plan to power all UK homes with wind by 2030 https://www.theguardian.com/politics/2020/oct/05/boris-johnson-to-unveil-plan-to-power-all-uk-homes-with-wind-by-2030
Νέα επιστημονική μελέτη: Ο κορωνοϊός μπορεί να προκαλέσει μειώσεις στο προσδόκιμο ζωής σε πολλές χώρες https://www.enallaktikos.gr/Article/54246/nea-episthmonikh-meleth-o-korwnoϊos-mporei-na-prokalesei-meiwseis-sto-prosdokimo-zwhs-se-polles-hwres
Διαφήμιση: Κάντε οικογένειες χωρίς παιδιά ή με ένα παιδί https://igata.gr/2020/09/26/διαφήμιση-κάντε-οικογένειες-χωρίς-πα/
Transgender boy wins court case against school who made him use private locker room
https://metro.co.uk/2020/09/29/transgender-boy-wins-court-case-against-school-who-made-him-use-private-locker-room-13344750
''Το Μανιφέστο του 2020'' ''Πως να σωπάσω '' Χορωδία Ωδείου Νικόπολις https://youtu.be/rxbHdhz_7yI
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.