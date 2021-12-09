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Vuks Podcast 5
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195 views • December 09, 2021
Hier nun der 5te Podcast zum Thema Ehrlichkeit zu sich selbst und zu Anderen
Framejob:
https://de.rt.com/gesellschaft/127203-russischer-mma-kampfer-totet-us/
Gerichtsfall:
https://www.epochtimes.de/blaulicht/polizistinnen-wegen-flucht-vor-schiesserei-in-gevelsberg-verurteilt-a3645760.html
Vortrag Dr. Loibner:
http://www.anti-zensur.info/azk6/ursprunggeschichtedesimpfens
Mike Adams interviewt David Wilcock:
https://www.brighteon.com/05fda932-c2cf-4891-9893-fc59a5286150
Um es noch einmal deutlich zu machen. Es ist NICHT meine Überzeugung, es soll nur helfen den Punkt zu verdeutlichen. Es geht mit Marks Vortrag über die Wut Hand in Hand.
Zum Thema Ausgeglichenheit heißt es im Hagakure:
Der Samurai, der nur eine Seite trainiert, ist auf der anderen angreifbar. Viel Freude dabei.
Meine Werke findet Ihr hier:
One Great Work Network:
https://onegreatworknetwork.com/alpha-vuk
YT:
https://www.youtube.com/channel/UCnYAKmlbcxhpXCR5KIAyqKw
Bitchute:
https://www.bitchute.com/channel/3d9uwsGWyR3d/
Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/alphavuk
Odyssee:
https://odysee.com/@Alphavuk:7
Telegram:
t.me/Alphavuk_Mark_Passio
t.me/Alphavuk_Zusatzmaterial
t.me/Adrenochrom_Pedogate
t.me/Newsvuk
Meine Website:
www.alphavuk.net
Vielen Dank für Dein freiwilliges & bedingungsloses Geschenk:
https://onegreatworknetwork.com/alpha-vuk/donate/
Framejob:
https://de.rt.com/gesellschaft/127203-russischer-mma-kampfer-totet-us/
Gerichtsfall:
https://www.epochtimes.de/blaulicht/polizistinnen-wegen-flucht-vor-schiesserei-in-gevelsberg-verurteilt-a3645760.html
Vortrag Dr. Loibner:
http://www.anti-zensur.info/azk6/ursprunggeschichtedesimpfens
Mike Adams interviewt David Wilcock:
https://www.brighteon.com/05fda932-c2cf-4891-9893-fc59a5286150
Um es noch einmal deutlich zu machen. Es ist NICHT meine Überzeugung, es soll nur helfen den Punkt zu verdeutlichen. Es geht mit Marks Vortrag über die Wut Hand in Hand.
Zum Thema Ausgeglichenheit heißt es im Hagakure:
Der Samurai, der nur eine Seite trainiert, ist auf der anderen angreifbar. Viel Freude dabei.
Meine Werke findet Ihr hier:
One Great Work Network:
https://onegreatworknetwork.com/alpha-vuk
YT:
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t.me/Alphavuk_Zusatzmaterial
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Meine Website:
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