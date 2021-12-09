Vuks Podcast 5

Hier nun der 5te Podcast zum Thema Ehrlichkeit zu sich selbst und zu AnderenFramejob:Gerichtsfall:Vortrag Dr. Loibner:Mike Adams interviewt David Wilcock:Um es noch einmal deutlich zu machen. Es ist NICHT meine Überzeugung, es soll nur helfen den Punkt zu verdeutlichen. Es geht mit Marks Vortrag über die Wut Hand in Hand.Zum Thema Ausgeglichenheit heißt es im Hagakure:Der Samurai, der nur eine Seite trainiert, ist auf der anderen angreifbar. Viel Freude dabei.Meine Werke findet Ihr hier:One Great Work Network:YT:Bitchute:Brighteon:Odyssee:Telegram:t.me/Alphavuk_Mark_Passiot.me/Alphavuk_Zusatzmaterialt.me/Adrenochrom_Pedogatet.me/NewsvukMeine Website:www.alphavuk.netVielen Dank für Dein freiwilliges & bedingungsloses Geschenk: