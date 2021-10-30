© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
"Live" du samedi, 30 octobre 2021, avec Steven Guilbault qui s'envolera au COP26
Follow
0
Share
Report
0 view • November 01, 2021
C'est un Halloween dans un cadre automnal typique qui attend les enfants qui passeront de porte en porte pour réclamer des friandises, en temps de COVID-19 (selon l'OMS... encore).
Un temps de covidisterie savamment entretenu par une propagande gouvernementale relayé, docilement, par des "grands médias" qui sont alimentés et dopés aux fonds publics que leurs patrons caquerello-mondialistes leurs accordent.
Le gouvernement du Québec a même utilisé votre argent pour publier un avis intitulé "Suggestions de bonnes pratiques pour une Halloween en toute sécurité" où l'on retrouve cette perle:
"Avant et après la collecte de friandises, le lavage des mains est recommandé, ainsi que l'utilisation d'une solution à base d'alcool au besoin" -- question de bien engraisser les fournisseurs de gels hydroalcooliques, qu'importe l'effet cumulatif de l'usage de ces produits sur les mains des enfants.
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/pandemie-de-la-covid-19-suggestions-de-bonnes-pratiques-pour-une-halloween-en-toute-securite-35580
Le théâtre covido-obsessif se poursuit et une fois de plus, les enfants et la magie normalement liée à leur enfance en fait encore les frais, gracieuseté de ceux qui respirent la peur et entretiennent celle-ci, sous toutes ses formes.
--
Je vous ai parlé de mon passage au bureau de vote de mon quartier, à Lévis.
Les élections municipales ont lieu une peu partout, au Québec et je souligne qu'à Lévis, j'ai été reçu par 2 employés, derrière la table comparé à un seul, lors du scrutin fédéral du 20 septembre 2021.
https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme/elections-municipales-au-quebec/
J'ai voté par anticipation (ce que vous pouvez faire le 31 octobre 2021, aussi) mais si vous voulez attendre un peu, vous pourrez aussi voter le 7 novembre 2021, de 9 h 30 à 20 h, soit le jour du scrutin, comme tel.
--
Le jeu des chaises musicales ministérielles de Justin "parité" Trudeau a pour effet d'installer Steven Guilbault dans ses nouvelles fonctions de ministre de l'Environnement et des (tenez-vous bien) "Changements climatiques" juste à temps pour la grande messe mondialiste du COP26 à Glasgow, en Écosse:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=3070
Après avoir tenté de censurer la liberté d'expression en ligne des Canadiens, Steven Guilbault nous réserve-t-il une taxation suffocante à l'encontre de notre usage du carbone (que nous expirons, en passant) afin d'aligner le Canada sur la gouvernance mondiale des Nations unies, contre nous et à nos frais?
Le récit de la "crise climatique" qu'aime tant répéter Greta Thunberg trouvera assurément une oreille complice et servile, en Steven "carriériste déguisé" Guilbault.
--
Je vous ai parlé des fondements pour une vie à votre mesure qui me semblent importants, comme le fait de cultiver l'émerveillement, le lâcher-prise, la créativité et la gratitude, en toutes choses.
À vous d'appliquer ces conseils et bien d'autres pour donner préséance à la version la plus engageante et noble de vous-mêmes.
Vous êtes des créateurs et des co-créateurs alors évitez de vous soumettre à la peur, à l'oppression et au nivellement par le bas. Ça ne sert que les narcissiques qui vous assaillent, grâce à ces sombres outils.
--
Sinon, je vous remercie de tout coeur de demeurer merveilleux.
Ne laissez personne vous dire que vous ne méritez pas ce qu'il y a de mieux -- soyez le changement que vous voulez être au lieu de vous laisser aspirer dans des idéologies vampirisantes et trompeuses.
Faites confiance à vos émotions, à vos intuitions et ressentis.
--
Les mots bienveillants ont un pouvoir positif dans nos vies. On peut dénoncer les impostures tout en demeurant dans notre bienveillance.
https://paypal.me/logixca
https://donorbox.org/claude-gelinas
Par Interac: [email protected]
Q = Ton nom et R = Claude
Tout ceci est possible... grâce à vous, merci!
--
Publication archivée, dans mon forum, ici:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=3071
--
Un temps de covidisterie savamment entretenu par une propagande gouvernementale relayé, docilement, par des "grands médias" qui sont alimentés et dopés aux fonds publics que leurs patrons caquerello-mondialistes leurs accordent.
Le gouvernement du Québec a même utilisé votre argent pour publier un avis intitulé "Suggestions de bonnes pratiques pour une Halloween en toute sécurité" où l'on retrouve cette perle:
"Avant et après la collecte de friandises, le lavage des mains est recommandé, ainsi que l'utilisation d'une solution à base d'alcool au besoin" -- question de bien engraisser les fournisseurs de gels hydroalcooliques, qu'importe l'effet cumulatif de l'usage de ces produits sur les mains des enfants.
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/pandemie-de-la-covid-19-suggestions-de-bonnes-pratiques-pour-une-halloween-en-toute-securite-35580
Le théâtre covido-obsessif se poursuit et une fois de plus, les enfants et la magie normalement liée à leur enfance en fait encore les frais, gracieuseté de ceux qui respirent la peur et entretiennent celle-ci, sous toutes ses formes.
--
Je vous ai parlé de mon passage au bureau de vote de mon quartier, à Lévis.
Les élections municipales ont lieu une peu partout, au Québec et je souligne qu'à Lévis, j'ai été reçu par 2 employés, derrière la table comparé à un seul, lors du scrutin fédéral du 20 septembre 2021.
https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme/elections-municipales-au-quebec/
J'ai voté par anticipation (ce que vous pouvez faire le 31 octobre 2021, aussi) mais si vous voulez attendre un peu, vous pourrez aussi voter le 7 novembre 2021, de 9 h 30 à 20 h, soit le jour du scrutin, comme tel.
--
Le jeu des chaises musicales ministérielles de Justin "parité" Trudeau a pour effet d'installer Steven Guilbault dans ses nouvelles fonctions de ministre de l'Environnement et des (tenez-vous bien) "Changements climatiques" juste à temps pour la grande messe mondialiste du COP26 à Glasgow, en Écosse:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=3070
Après avoir tenté de censurer la liberté d'expression en ligne des Canadiens, Steven Guilbault nous réserve-t-il une taxation suffocante à l'encontre de notre usage du carbone (que nous expirons, en passant) afin d'aligner le Canada sur la gouvernance mondiale des Nations unies, contre nous et à nos frais?
Le récit de la "crise climatique" qu'aime tant répéter Greta Thunberg trouvera assurément une oreille complice et servile, en Steven "carriériste déguisé" Guilbault.
--
Je vous ai parlé des fondements pour une vie à votre mesure qui me semblent importants, comme le fait de cultiver l'émerveillement, le lâcher-prise, la créativité et la gratitude, en toutes choses.
À vous d'appliquer ces conseils et bien d'autres pour donner préséance à la version la plus engageante et noble de vous-mêmes.
Vous êtes des créateurs et des co-créateurs alors évitez de vous soumettre à la peur, à l'oppression et au nivellement par le bas. Ça ne sert que les narcissiques qui vous assaillent, grâce à ces sombres outils.
--
Sinon, je vous remercie de tout coeur de demeurer merveilleux.
Ne laissez personne vous dire que vous ne méritez pas ce qu'il y a de mieux -- soyez le changement que vous voulez être au lieu de vous laisser aspirer dans des idéologies vampirisantes et trompeuses.
Faites confiance à vos émotions, à vos intuitions et ressentis.
--
Les mots bienveillants ont un pouvoir positif dans nos vies. On peut dénoncer les impostures tout en demeurant dans notre bienveillance.
https://paypal.me/logixca
https://donorbox.org/claude-gelinas
Par Interac: [email protected]
Q = Ton nom et R = Claude
Tout ceci est possible... grâce à vous, merci!
--
Publication archivée, dans mon forum, ici:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=3071
--
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.