Потоп последнего времени — как во дни Ноя. По таблице Лиланда Джонса. Leeland Jones

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Канал на Яндексе: https://zen.yandex.ru/id/627c769550b2f8158790c1c5
Это видео сделано на основании документа, который вы можете скачать по ссылкам:
doc https://cloud.mail.ru/public/fzpD/gaYE89FGS
odt https://cloud.mail.ru/public/DZUz/CPrWyVZtj
pdf https://cloud.mail.ru/public/gVu5/H6xi4XBFz
Это перевод основных положений из видео Лиланда Джонса от10 мая 2022 г.
Flood in Endtime Days of Noah / Потоп последнего времени — как во дни Ноя
Документ ДО таблицы содержит перевод основных положений из видео Лиланда, но НЕ являетcя полным или точным переводом всего видео. Таблица переведена вся, по возможности точно. Я (Юлия Литвинова) дополнила документ некоторыми цитатами из Библии и разбором некоторых слов в оригинале. После таблицы — мои дополнения по теме.
Ключевые моменты:
• Будет как во дни Ноя – см. Мф 24:37-38
Иисус говорит, что мы должны обращать внимание не столько на физическую сторону исполнения пророчества, сколько на духовный аспект пророчества — то есть не быть отягощёнными заботами мира, бдить и ожидать Его возвращения (ведь о дне и часе никто не знает)
• Ной вошёл в ковчег в определённый день (точную дату) - во второй месяц, в десятый день месяца (за 7 дней до начавшегося потопа) – cм. Быт 7:11
• Так как в Своём Слове, Господь обещал никогда больше не наводить всемирный потоп (Быт 9:15, Ис 54:9), в последнее время этот потоп происходит в виде гонений и преследований Божьего народа (Откр 12:15)
• В Откр 12:12 есть указание на Пятидесятницу (24 мая 2021 г. было исполнение 1335 дней из Дан 12:12)
• Откр 12:14 — этот «перелёт» жены в пустыню — промежуток между Пятидесятницей 2021 г. (24 мая 2021 г.) и 9-м днём Ава 2021 г. (24 июля 2021 г. - даты согласно календарю Еноха - см. 2-ю стр. документа по ссылке https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/1b57bceb66cb4542bdf84611ab8a28fc/Enoch%20Calender%202021.pdf)
• Откр 12:16 говорит о том, что от потопа последнего времени Господь приготовил избавление, так как символически относит нас к тому, как во время Ноева потопа земля поглотила воду
• В пророчестве Даниила говорится о наводнении, привязанном к определённому времени (отсчёту 62 недель – см. Дан 9:26)
Эти 62 седмины, когда «предан будет смерти Христос», означают период Пасхи 2021 г., наступивший ровно через 62 недели после мирного договора, когда и началась, по сути, третья мировая война) (Подробно об этом см. ровно с 2:27 в видео https://www.brighteon.com/9401c0de-6239-4a21-bae8-82c19840d7d8)
Хронология 9-й гл. Даниила соотносится с 12-й гл. Откровения
Господь открывает дверь для Своего
верного остатка, как для семьи Ноя, спустя год — в 27-й день 2-го месяца 2022 г. (по календарю Еноха)