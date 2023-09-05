Haldenwang prahlt erneut offen mit Stasi Zersetzungsmethoden

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Du bist ein hässlicher untalentierter Legastheniker und willst trotzdem 10.000 Euroim Monat verdienen? Na dann ab zu der Firma Bundesamt für Verfassungschutz!
https://www.telepolis.de/news/Legastheniker-als-Geheimdienstagenten-begehrt-2400994.html
E Waffen
https://e-waffen.de/zersetzen-strategie-einer-diktatur/
Was zur Zeit so abgeht (Stop007) (Seit 20 Jahren)