Haldenwang prahlt erneut offen mit Stasi Zersetzungsmethoden

Du bist ein hässlicher untalentierter Legastheniker und willst trotzdem 10.000 Euroim Monat verdienen? Na dann ab zu der Firma Bundesamt für Verfassungschutz!

https://www.telepolis.de/news/Legastheniker-als-Geheimdienstagenten-begehrt-2400994.html

E Waffen

https://e-waffen.de/zersetzen-strategie-einer-diktatur/

Was zur Zeit so abgeht (Stop007) (Seit 20 Jahren)

https://www.youtube.com/watch?v=e2W-VeN0Glk