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Joh. W. Matutis - Erkenne die Zeichen der Zeit - 12. Januar 2022
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Wir müssen unser Leben nach dem Fahrplan Gottes richten. Wenn Gott spricht, haben Menschen nichts mehr zu sagen.
Stichworte: den Herrn fragen, nicht deinen Verstand – bleibe im Lande und nähre dich redlich – ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre, und tausend Jahre wie ein Tag – beim Ton der letzten Posaune – ihm wurde der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben – Gottes Siegel an der Stirn der Menschen – mit Gott werden wir es überleben – der Teufel als Beamter Gottes macht Dienst nach Vorschrift – taste seine Seele nicht an – lebe dein Leben genau so weiter wie bisher – nur das Gebet bringt uns durch – und der sechste Engel stieß in die Posaune … – worum es wirklich geht
Predigt herunterladen:
Audio https://berliner-predigten.de/dateien/2022-01-12-Erkenne-die-Zeichen-der-Zeit.mp3
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Stichworte: den Herrn fragen, nicht deinen Verstand – bleibe im Lande und nähre dich redlich – ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre, und tausend Jahre wie ein Tag – beim Ton der letzten Posaune – ihm wurde der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben – Gottes Siegel an der Stirn der Menschen – mit Gott werden wir es überleben – der Teufel als Beamter Gottes macht Dienst nach Vorschrift – taste seine Seele nicht an – lebe dein Leben genau so weiter wie bisher – nur das Gebet bringt uns durch – und der sechste Engel stieß in die Posaune … – worum es wirklich geht
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