Så här bemöter Google oberoende medier – besök på svenska huvudkontoret

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5 views • February 09, 2020





Nya Dagbladet besökte tillsammans med NewsVoice huvudkontoret för Google i Sverige. Vi söker ställa frågor till ansvariga för den senaste tidens kraftiga censur som utvecklats på YouTube och vill tala med Sverigechefen Anna Wikland. Detta reportage skildrar hur Google bemöter oberoende medier i Sverige 2018.



Läs hela reportaget här: Stöd Nya Dagbladets granskande journalistik - swisha till 072-722 0172Nya Dagbladet besökte tillsammans med NewsVoice huvudkontoret för Google i Sverige. Vi söker ställa frågor till ansvariga för den senaste tidens kraftiga censur som utvecklats på YouTube och vill tala med Sverigechefen Anna Wikland. Detta reportage skildrar hur Google bemöter oberoende medier i Sverige 2018.Läs hela reportaget här: https://nyadagbladet.se/inrikes/sa-bemoter-google-oberoende-medier-reportage-ifran-svenska-huvudkontoret/ Keywords newsswedennya dagbladet

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