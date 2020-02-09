© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Så här bemöter Google oberoende medier – besök på svenska huvudkontoret
Follow
0
Sign in to download MP3
Share
Report
5 views • February 09, 2020
Stöd Nya Dagbladets granskande journalistik - swisha till 072-722 0172
Nya Dagbladet besökte tillsammans med NewsVoice huvudkontoret för Google i Sverige. Vi söker ställa frågor till ansvariga för den senaste tidens kraftiga censur som utvecklats på YouTube och vill tala med Sverigechefen Anna Wikland. Detta reportage skildrar hur Google bemöter oberoende medier i Sverige 2018.
Läs hela reportaget här: https://nyadagbladet.se/inrikes/sa-bemoter-google-oberoende-medier-reportage-ifran-svenska-huvudkontoret/
Nya Dagbladet besökte tillsammans med NewsVoice huvudkontoret för Google i Sverige. Vi söker ställa frågor till ansvariga för den senaste tidens kraftiga censur som utvecklats på YouTube och vill tala med Sverigechefen Anna Wikland. Detta reportage skildrar hur Google bemöter oberoende medier i Sverige 2018.
Läs hela reportaget här: https://nyadagbladet.se/inrikes/sa-bemoter-google-oberoende-medier-reportage-ifran-svenska-huvudkontoret/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.