© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης - Πώς χρησιμοποιούμε το κομποσχοίνι
Follow
2
Share
Report
58 views • October 31, 2021
Ομιλία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Νικολάου Μανώλη με θέμα τον τρόπο που πρέπει ο Χριστιανός να χρησιμοποιεί το κομποσχοίνι, το όπλο που του έδωσε ο Θεός απέναντι στους πειρασμούς, και πώς μπορεί να ξεχωρίζει ποια σημεία είναι εκ Θεού και ποια εκ του πονηρού.
Η ομιλία πραγματοποιήθηκε το 2018 στην αίθουσα "Ορθοδοξία" του Ορθόδοξου Χριστιανικού Συλλόγου "Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής".
Η ομιλία πραγματοποιήθηκε το 2018 στην αίθουσα "Ορθοδοξία" του Ορθόδοξου Χριστιανικού Συλλόγου "Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής".
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.