Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης - Πώς χρησιμοποιούμε το κομποσχοίνι

Ομιλία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Νικολάου Μανώλη με θέμα τον τρόπο που πρέπει ο Χριστιανός να χρησιμοποιεί το κομποσχοίνι, το όπλο που του έδωσε ο Θεός απέναντι στους πειρασμούς, και πώς μπορεί να ξεχωρίζει ποια σημεία είναι εκ Θεού και ποια εκ του πονηρού.



Η ομιλία πραγματοποιήθηκε το 2018 στην αίθουσα "Ορθοδοξία" του Ορθόδοξου Χριστιανικού Συλλόγου "Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής".