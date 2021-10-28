'AGENDA 21' W 146 SEKUND (POLSKIE NAPISY)

'Agenda 21' jest programem ONZ, który przedstawia sposób opracowania i wdrażania programów zrównoważonego rozwoju w życie lokalne. Został przyjęty w 1992 roku. Dotyka niemalże każdego aspektu funkcjonowania państw oraz ludzkiego życia.



Rozwinięciem Agendy 21 jest projekt ONZ nazywany 'Agendą 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju', w którym zakres ingerencji ponadpaństwowych struktur w funkcjonowanie państw i jednostek został znacznie bardziej rozszerzony i uszczegółowiony. 'Agenda 2030' została przyjęta przez 193 państwa członkowskie ONZ, które tym samym zobowiązały się do konsekwentnego wdrażania jej celów.



Opublikowany tu filmik, "cytowany" w sieci przez kanadyjską organizację non-profit "Verity Proletaria", w oryginale miał swoją premierę najprawdopodobniej w 2012 roku, kiedy to została wydana książka dwojga amerykańskich autorów, Glenna Becka i Harriet Parke - 'Agenda 21' i był częścią promocji tej pozycji.