ΕΤΩΝ 95, αγγεία όπως στα 30...

Είναι 95 ετών! Το τρώει κάθε μέρα και δεν γερνάει. Τα αγγεία είναι σαν στα 30, η καρδιά λειτουργεί σαν ρολόι. Φυσική θεραπεία για την καλή λειτουργία της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων. Τα συστατικά είναι τα πιο απλά. Πάρτε 1 μεζούρα 3 φορές την ημέρα. Ωστόσο, μην ξεχνάτε τις αντενδείξεις και τις αλλεργικές αντιδράσεις. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση. Συστατικά: 1 φλιτζάνι καρύδια 5-6 σκελίδες σκόρδο 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο 1 κουταλιά της σούπας μέλι

