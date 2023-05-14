ΕΤΩΝ 95, αγγεία όπως στα 30...

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Είναι 95 ετών! Το τρώει κάθε μέρα και δεν γερνάει. Τα αγγεία είναι σαν στα 30, η καρδιά λειτουργεί σαν ρολόι. Φυσική θεραπεία για την καλή λειτουργία της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων. Τα συστατικά είναι τα πιο απλά. Πάρτε 1 μεζούρα 3 φορές την ημέρα. Ωστόσο, μην ξεχνάτε τις αντενδείξεις και τις αλλεργικές αντιδράσεις. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση.
Συστατικά:
1 φλιτζάνι καρύδια
5-6 σκελίδες σκόρδο
1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο
1 κουταλιά της σούπας μέλι