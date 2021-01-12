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Gekkie Floortje: "I'm a Creep".
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1336 views • January 12, 2021
Daar hebben we gekkie Floortje. Alle gekkies hebben haar in het hart gesloten want Floortje is ook niet van de mondkapjes.
En ze kan zo mooi zingen, ook nog. Vinden ze.
Zelf vind ik dit kattengejank, en mijn oren reageren net zoals ze reageren als dat iemand zijn nagels over een schoolbord haalt, maar ieder zijn smaak natuurlijk.
Floortje is eigenlijk een heel naar meisje want omdat ze nu denkt dat ze veel vriendjes heeft gaat ze vreselijk tekeer op Facebook, scheldend en vloekend.
Natuurlijk mag je niets ten nadele van deze gek zeggen, want ze is visueel gehandicapt en dat is dan ineens weer zielig.
Floortje wordt dus eigenlijk gebruikt door de gekkies en ze heeft het zelf niet eens door.
Dag carriere, jammer Floortje.
Maar wel een toepasselijk liedje. Dat dan weer wel.
En ze kan zo mooi zingen, ook nog. Vinden ze.
Zelf vind ik dit kattengejank, en mijn oren reageren net zoals ze reageren als dat iemand zijn nagels over een schoolbord haalt, maar ieder zijn smaak natuurlijk.
Floortje is eigenlijk een heel naar meisje want omdat ze nu denkt dat ze veel vriendjes heeft gaat ze vreselijk tekeer op Facebook, scheldend en vloekend.
Natuurlijk mag je niets ten nadele van deze gek zeggen, want ze is visueel gehandicapt en dat is dan ineens weer zielig.
Floortje wordt dus eigenlijk gebruikt door de gekkies en ze heeft het zelf niet eens door.
Dag carriere, jammer Floortje.
Maar wel een toepasselijk liedje. Dat dan weer wel.
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