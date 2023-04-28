España, cada vez más prohibiciones, más inspecciones y más burocracia

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España:
trabajadores y empresas => cada vez más prohibiciones, menos libertad, más inspecciones, más impuestos y más burocracia
gobierno => cada vez más corrupción, más funcionarios y mayores redes clientelares
Por eso...
Vete de España si estás en el primer grupo
Extracto de un video del canal de
Youtube de “Raúl de Murcia”, conocido
como el Murciano Encabronao