España, cada vez más prohibiciones, más inspecciones y más burocracia

España:

trabajadores y empresas => cada vez más prohibiciones, menos libertad, más inspecciones, más impuestos y más burocracia

gobierno => cada vez más corrupción, más funcionarios y mayores redes clientelares

Por eso...

Vete de España si estás en el primer grupo

Extracto de un video del canal de Youtube de “Raúl de Murcia”, conocido como el Murciano Encabronao

