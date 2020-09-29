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La République En Masque ou la vérité étouffée
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8 views • September 29, 2020
Titre original : Fermeture bars et restaurants à Marseille : La vérité est très loin
26 septembre 2020 : https://odysee.com/@Vivresainement:f/fermeture-bars-et-restaurants-marseille:9
Vivre sainement : https://odysee.com/@Vivresainement:f
Description de "Vivre sainement" :
Abonnez-vous et sonnez la cloche pour être prévenu d'une nouvelle vidéo : https://www.youtube.com/channel/UCPc4qwIJsi4KPJCtjxdogiQ/?sub_confirmation=1
Cette fermeture était totalement inattendue vu la situation épidémique de Marseille et des Bouches-du-Rhône très loin de ce que les médias et politiciens nous répète en boucle. La situation actuelle selon de très nombreux Docteurs, Professeurs est très loin de la fiction qu’ils nous créent de toutes pièces. Vous allez voir que des restaurateurs, des élus et des présentateurs télé entre autres, montent aux créneaux pour révéler la vérité. Partagez un max pour que tout soit mis au courant.
Mes cagnottes pour m'aider à améliorer la qualité de la chaîne :
Tipeee : https://fr.tipeee.com/vivresainement/
Paypal : https://paypal.me/pools/c/8qSy506oim
Rejoignez-nous sur Facebook:
https://www.facebook.com/chrisdevivresainement/
Twitter : https://twitter.com/VSainement
Installer Firefox : https://www.mozilla.org/
Voici le lien pour vous inscrire à la plateforme Odysee afin d'éviter la censure :
https://odysee.com/$/invite/@Vivresainement:f
Inscrivez-vous et une fois inscrit, cliquez sur l'icone en haut à droite représentant un homme.
Cliquez sur récompenses et validez votre compte avec votre téléphone par SMS. Vous inquiétez pas, votre numéro est vraiment lié à votre compte et vous seul peut y accéder.
Une fois validé, retournez dans récompenses, allez dans la section inviter bonus, cliquez sur inviter quelqu’un ensuite copier ceci pour le coller dans la fenêtre puis valider : @Vivresainement
Vous avez également plein d'autres récompenses, faites le tour :) Je reste dispo pour des questions sur le sujet :)
Ma chaîne sur Odysee: https://odysee.com/@Vivresainement:f
Voici la liste de livres, vitamines et autres articles que je recommande : https://www.youtube.com/channel/UCPc4qwIJsi4KPJCtjxdogiQ/community
Super important : Se regrouper pour instaurer le RIC et reprendre nos droits : https://culture-ric.fr/
Pour les Youtubers, me contacter ici : [email protected]
PETITION CONTRE MACRON : https://www.mesopinions.com/petition/politique/demission-president-emmanuel-macron/42009
Les sources :
https://www.lemonde.fr/planete/live/2020/09/23/coronavirus-des-nouvelles-mesures-pour-paris-suivez-en-direct-la-conference-de-presse-d-olivier-veran_6053347_3244.html
...
https://www.youtube.com/watch?v=G7ExV8X54uI
26 septembre 2020 : https://odysee.com/@Vivresainement:f/fermeture-bars-et-restaurants-marseille:9
Vivre sainement : https://odysee.com/@Vivresainement:f
Description de "Vivre sainement" :
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Cette fermeture était totalement inattendue vu la situation épidémique de Marseille et des Bouches-du-Rhône très loin de ce que les médias et politiciens nous répète en boucle. La situation actuelle selon de très nombreux Docteurs, Professeurs est très loin de la fiction qu’ils nous créent de toutes pièces. Vous allez voir que des restaurateurs, des élus et des présentateurs télé entre autres, montent aux créneaux pour révéler la vérité. Partagez un max pour que tout soit mis au courant.
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