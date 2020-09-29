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La République En Masque ou la vérité étouffée
luciole
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8 views • September 29, 2020
Titre original : Fermeture bars et restaurants à Marseille : La vérité est très loin

26 septembre 2020 : https://odysee.com/@Vivresainement:f/fermeture-bars-et-restaurants-marseille:9
Vivre sainement : https://odysee.com/@Vivresainement:f

Description de "Vivre sainement" :

Abonnez-vous et sonnez la cloche pour être prévenu d'une nouvelle vidéo : https://www.youtube.com/channel/UCPc4qwIJsi4KPJCtjxdogiQ/?sub_confirmation=1
Cette fermeture était totalement inattendue vu la situation épidémique de Marseille et des Bouches-du-Rhône très loin de ce que les médias et politiciens nous répète en boucle. La situation actuelle selon de très nombreux Docteurs, Professeurs est très loin de la fiction qu’ils nous créent de toutes pièces. Vous allez voir que des restaurateurs, des élus et des présentateurs télé entre autres, montent aux créneaux pour révéler la vérité. Partagez un max pour que tout soit mis au courant.

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Les sources :
https://www.lemonde.fr/planete/live/2020/09/23/coronavirus-des-nouvelles-mesures-pour-paris-suivez-en-direct-la-conference-de-presse-d-olivier-veran_6053347_3244.html
...
https://www.youtube.com/watch?v=G7ExV8X54uI
Keywords
corruptiondesinformationcovid19masquespeurplandemiemedias fake news
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