Complot asootjes vallen Pieter Omtzigt lastig.

We kijken naar een filmpje van Etienne, zo'n mannetje met een anonymous masker van de Action. Veelal zijn dat de meest grote imbecielen, pretenderen dat ze stoer zijn en kunnen hacken maar hebben meestal een triest leventje ergens op een zolderkamertje.

We zien de heer Omtzigt en wat me meevalt is dat de kanslozen hem herkennen.

En daar is Kimmy Koekoek voor een diepte interview.

Omtzigt staat het stelletje nog even netjes te woord want hee! Zo is onze Pieter.

Maar al snel zien we in dit filmpje dat ze Omtzigt gewoon keihard lastig vallen en blijven achtervolgen, wat een rukkers zeg.

Hebben zelf 0 gepresteerd in het leven, zullen nooit wat bereiken ook en vallen dan zo'n man lastig alsof ze alle wijsheid van de wereld hebben.

Plaatsvervangende schaamte, dat heb ik als ik dit filmpje zie, wat een walgelijke figuren zijn dit.

Het is bedroevend gesteld in de wereld. Lowlife.