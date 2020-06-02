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L'empire Tueur des Satellites SpaceX - The ELON MUSK SpaceX Satellite Killer Empire
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19 views • June 02, 2020
Source:
https://www.youtube.com/watch?v=EFeo4WRgqiU
Que signifient ces étranges guirlandes lumineuses dans le ciel nocturne ? Elles font partie du projet Starlink de SpaceX, qui dispose d'une myriade de satellites installés dans l'espace pour les services 5G mondiaux.
Cependant, le militant Arthur Firstenberg met en garde contre cette situation, car ces satellites représentent une menace imminente pour la vie sur la Terre. Pourquoi pensez-vous que si peu de gens en ont entendu parler ?
https://www.youtube.com/watch?v=EFeo4WRgqiU
Que signifient ces étranges guirlandes lumineuses dans le ciel nocturne ? Elles font partie du projet Starlink de SpaceX, qui dispose d'une myriade de satellites installés dans l'espace pour les services 5G mondiaux.
Cependant, le militant Arthur Firstenberg met en garde contre cette situation, car ces satellites représentent une menace imminente pour la vie sur la Terre. Pourquoi pensez-vous que si peu de gens en ont entendu parler ?
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