Ομιλία πρωτοπρ. π.Νικολάου Μανώλη

π.Νικόλαος Μανώλης, Η κατανυκτική ευχή "Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου" [ΒΙΝΤΕΟ 2020]

Καί ποιοῦμεν τάς τρεῖς μεγάλας μετανοίας, λέγοντες μυστικῶς ἐν ἑκάστη μετανοία ἀνά ἕνα Στίχον τῆς ἑπομένης Εὐχῆς τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ.

* Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας, φιλαρχίας καί ἀργολογίας μή μοι δῷς.

* Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καί ἀγάπης, χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.

* Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τά ἐμά πταίσματα, καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητὸς εἶ, εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΑΣ:

- Ὁ Κύριος καί Δεσπότης τῆς ζωῆς μας

- Τά δαιμονικά πνεύματα καί τά κατά Θεόν

- Ὁ ἐν Χριστῷ ἀδελφός καί ἡ κατάκριση

Τήν Κυριακή 1 Μαρτίου 2020, τῆς Τυρινῆς, στίς 10:30 πμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος π.Νικόλαος Μανώλης μίλησε μέ θέμα: «Ἡ κατανυκτική εὐχή «Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου»».

Πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα «Ὀρθοδοξία» τοῦ «Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής», στή Μοναστηρίου 183, 2ος ὄροφος – Τηλέφωνο ἐπικοινωνίας τοῦ συλλόγου: 2310 515786.

