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Ομιλία πρωτοπρ. π.Νικολάου Μανώλη
π.Νικόλαος Μανώλης, Η κατανυκτική ευχή "Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου" [ΒΙΝΤΕΟ 2020]
Καί ποιοῦμεν τάς τρεῖς μεγάλας μετανοίας, λέγοντες μυστικῶς ἐν ἑκάστη μετανοία ἀνά ἕνα Στίχον τῆς ἑπομένης Εὐχῆς τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ.
* Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας, φιλαρχίας καί ἀργολογίας μή μοι δῷς.
* Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καί ἀγάπης, χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.
* Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τά ἐμά πταίσματα, καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητὸς εἶ, εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΑΣ:
- Ὁ Κύριος καί Δεσπότης τῆς ζωῆς μας
- Τά δαιμονικά πνεύματα καί τά κατά Θεόν
- Ὁ ἐν Χριστῷ ἀδελφός καί ἡ κατάκριση
Τήν Κυριακή 1 Μαρτίου 2020, τῆς Τυρινῆς, στίς 10:30 πμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος π.Νικόλαος Μανώλης μίλησε μέ θέμα: «Ἡ κατανυκτική εὐχή «Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου»».
Πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα «Ὀρθοδοξία» τοῦ «Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής», στή Μοναστηρίου 183, 2ος ὄροφος – Τηλέφωνο ἐπικοινωνίας τοῦ συλλόγου: 2310 515786.