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Песня "Стройными рядами на убой"
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15 views • October 20, 2020
Песня "Стройными рядами на убой"
Стройными рядами
С рожденья и до смерти,
Чахлыми плодами
Адской круговерти,
Двигаются олухи
В мире мракобесья,
Опорожняя "головы",
Опустошая веси.
(первые 2 куплета - это припев)
Каждому по соске,
йогурту,
"ячейке"
Сообразно статусу,
возрасту,
статейке
Выдано под роспись
Для умноженья кайфа.
А то, что будет после -
Плевать... Побольше б драйва!
Так было всегда - никуда не уйти
От этого быдла, и их рабства пути.
Ряды только стали сейчас постройней:
Задач ведь немало, и они поважней.
"Лечат" друг друга,
А кого и гнобят,
От лжевируса недуга.
Сомкнули все ряд.
Припев
Cей стройный ряд
Сметет всё на пути:
Сметет всех подряд,
Кто не хочет идти
С ними в загон,
А потом - на убой.
У них ведь "закон",
Что ведет за собой.
И уже не ряды,
А один только ряд:
Превратили жиды
Весь мир в каземат.
Весь мир ходит строем
Под дудку врагов,
Занятых убоем
Для рогатых богов
Остатком живого,
Что есть на Земле.
Так было... И снова
Всё сгинет во мгле.
Припев
Что делать живому
В бедламе скотов?
Вернуться к основам
Пути. Он таков:
Живые - к живым,
В общины людей.
Оставим тупым
Их милых чертей.
Свободы общины,
Здесь и сейчас,
Где все едины,
Спасут только нас.
Припев
Стройными рядами
С рожденья и до смерти,
Чахлыми плодами
Адской круговерти,
Двигаются олухи
В мире мракобесья,
Опорожняя "головы",
Опустошая веси.
(первые 2 куплета - это припев)
Каждому по соске,
йогурту,
"ячейке"
Сообразно статусу,
возрасту,
статейке
Выдано под роспись
Для умноженья кайфа.
А то, что будет после -
Плевать... Побольше б драйва!
Так было всегда - никуда не уйти
От этого быдла, и их рабства пути.
Ряды только стали сейчас постройней:
Задач ведь немало, и они поважней.
"Лечат" друг друга,
А кого и гнобят,
От лжевируса недуга.
Сомкнули все ряд.
Припев
Cей стройный ряд
Сметет всё на пути:
Сметет всех подряд,
Кто не хочет идти
С ними в загон,
А потом - на убой.
У них ведь "закон",
Что ведет за собой.
И уже не ряды,
А один только ряд:
Превратили жиды
Весь мир в каземат.
Весь мир ходит строем
Под дудку врагов,
Занятых убоем
Для рогатых богов
Остатком живого,
Что есть на Земле.
Так было... И снова
Всё сгинет во мгле.
Припев
Что делать живому
В бедламе скотов?
Вернуться к основам
Пути. Он таков:
Живые - к живым,
В общины людей.
Оставим тупым
Их милых чертей.
Свободы общины,
Здесь и сейчас,
Где все едины,
Спасут только нас.
Припев
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