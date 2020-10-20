Песня "Стройными рядами на убой"



Стройными рядами

С рожденья и до смерти,

Чахлыми плодами

Адской круговерти,



Двигаются олухи

В мире мракобесья,

Опорожняя "головы",

Опустошая веси.



(первые 2 куплета - это припев)



Каждому по соске,

йогурту,

"ячейке"

Сообразно статусу,

возрасту,

статейке

Выдано под роспись

Для умноженья кайфа.

А то, что будет после -

Плевать... Побольше б драйва!



Так было всегда - никуда не уйти

От этого быдла, и их рабства пути.

Ряды только стали сейчас постройней:

Задач ведь немало, и они поважней.



"Лечат" друг друга,

А кого и гнобят,

От лжевируса недуга.

Сомкнули все ряд.



Припев



Cей стройный ряд

Сметет всё на пути:

Сметет всех подряд,

Кто не хочет идти



С ними в загон,

А потом - на убой.

У них ведь "закон",

Что ведет за собой.



И уже не ряды,

А один только ряд:

Превратили жиды

Весь мир в каземат.



Весь мир ходит строем

Под дудку врагов,

Занятых убоем

Для рогатых богов



Остатком живого,

Что есть на Земле.

Так было... И снова

Всё сгинет во мгле.



Припев



Что делать живому

В бедламе скотов?

Вернуться к основам

Пути. Он таков:



Живые - к живым,

В общины людей.

Оставим тупым

Их милых чертей.



Свободы общины,

Здесь и сейчас,

Где все едины,

Спасут только нас.



Припев