Введение к плейлисту по календарю Еноха. Лиланд Джонс. Leeland Jones in Russian

Cайт
с бесплатными материалами Лиланда
Джонса https://leelandjones.com/
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Это перевод видео Лиланда Джонса от 5 ноября 2020 года
Leeland Jones. Enoch Calendar Introduction
https://www.youtube.com/watch?v=uh9fhqbn9pI
(копия https://vimeo.com/showcase/9143325/video/660988188)
Cм. документ с переводом к этому видео:
pdf https://cloud.mail.ru/public/dip6/3P8yH6Jtb
doc https://cloud.mail.ru/public/dF8Q/7AgbpDAwV
odt https://cloud.mail.ru/public/jjRr/cQ8GcXHet
Календарь Еноха на 2022-й, 2023-й и 2024-й гг.
https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/005448d6a3ec43c5bf28282b14c08eb4/Enoch2022to2024.pdf
(копия https://cloud.mail.ru/public/TTX3/5LEjCrM1g)
Календари Еноха (на англ.), составленные Лиландом на 2014-2024 гг
https://leelandjones.com/enoch-calendar
Схемы Лиланда
на русском по 14 годам апокалипсиса
(2010-2024 гг.)
7
лет изобилия + 7 лет скорби
pdf https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83
doc https://cloud.mail.ru/public/njBu/MMNP4PmuS
odt https://cloud.mail.ru/public/543m/21A8Jc2Hx
Временная шкала Царя
pdf https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ
doc https://cloud.mail.ru/public/njBu/MMNP4PmuS
odt https://cloud.mail.ru/public/ouRc/mLdRXWMCK
Под словом
«врата» («порталы»), которые упоминаются
в книге Еноха и в этом видео, имеются в
виду точки восхода и захода солнца на
горизонте.
В устройстве календаря Еноха и почему это верный календарь (ссылаясь на отрывки из Писания — книги Бытия, Есфири, Откровения, 80-й Псалом, свитки Мёртвого моря и свои многолетние наблюдения при ведении этого календаря). Он показывает небольшую копию солнечных часов - наподобие тех, какие использовали в Кумранской общине, где также вели такой календарь Еноха.
В календаре Еноха 1-й (первый) день года — всегда среда. Календарь начинается с 4-го дня творения, так как именно 4-й день связан с солнцем (Быт 1:19). Каждый месяц состоит из 30 дней, и дни недели (ячейки) идут по ДИАГОНАЛИ. В конце каждого времени года добавляется 1 день (ячейка 31) — текуфа.
В оригинале это слово 8622. tequphah https://biblehub.com/hebrew/8622.htm означает: оборот, поворот, цикл; конец (года); круговорот, вращение, движение солнца по небосводу; течение времени, промежуток времени; начало, конец, завершение. 8622. tequphah переведено как «в конце» в Исх 34:22 («в конце года») и «шествие» в Пс 18:7, где описывается движение солнца по небосводу.
В году 4 таких дня: дни зимнего и летнего солнцестояния и дни весеннего и осеннего равноденствия
Указание на то, что в месяце должно быть по 30 дней и 360 дней в году (кроме дополнительных «солнечных») мы находим в
Быт 7:24 (150 дней увеличения воды на земле — в истории Ноева потопа)
Есф 1:3-4 (180 дней пира царя Артаксеркса)
Откр 12:6 (1260 дней пребывания жены в пустыне)
При ведении календаря Еноха (что Лиланд делал на протяжении 8 лет!) каждые 5 и каждые 6 лет нужно добавлять 1 високосную неделю (leap week) для корректировки календаря (ведь в солнечном году 365,24 дня) И чтобы определить, в какой именно год добавляется эта неделя, нужно отслеживать 3 вещи: среду, весеннее равноденствие и полнолуние исходя из Пс 80:4, где «новомесячие» 2320. chodesh означает "месяц", а «определённое время» 3677. kese означает "полнолуние"
В устройстве календаря Еноха виден Божественный порядок! Лиланд объясняет принцип фрактала на примере листика с дерева и в расположении 4 животных вокруг престола (Иез 1:10, Иез 10:14) Всё строится в идеальном порядке, и 12 месяцев проистекают из этого же порядка (в то время как а в лунном календаре 13 месяцев — видно нарушение порядка, хотя это и не единственная причина, почему лунный календарь ошибочен)
Плейлист Лиланда по календарю Еноха
- на Ютубе https://www.youtube.com/playlist?list=PLXqaGD7sX9gbKHuzwdzSj0RZiZNPN3ffw
- на Vimeo https://vimeo.com/showcase/9143325
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