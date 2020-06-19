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Silvano Trotta - Le Temps des enquêtes - Internet a de la mémoire
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0 view • June 19, 2020
Import YT 19 juin 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=5YpY2TAUOKk
Chaîne T Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Les enquêtes, préludes aux plaintes, pleuvent... Hélas pour beaucoup, Internet a de la mémoire...
Sources :
http://www.francesoir.fr/societe-sante/remdesivir-une-molecule-dinteret-therapeutique-tres-discutable-sur-le-covid-19-partie
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2052297520300615
https://fr.theepochtimes.com/professeur-perronne-jose-le-dire-il-y-a-une-veritable-corruption-qui-a-plonge-des-dizaines-de-milliers-de-francais-dans-la-mort-1420692.html
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/06/12/As-invas%C3%B5es-de-hospitais-agora-incentivadas-pelo-presidente
https://www.tvlibertes.com/actus/la-loi-avia-contre-la-haine-en-ligne-censuree-par-le-conseil-constitutionnel
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/chloroquine-l-appel-de-trois-grands-noms-de-la-sante-en-faveur-des-preconisations-du-pr-raoult-20200405
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/affaire-fillon-l-ex-procureur-national-financier-dit-avoir-subi-des-pressions_2128574.html
https://www.marianne.net/politique/conflit-d-interets-comment-la-hatvp-couvert-la-ministre-elisabeth-borne
https://www.20minutes.fr/marseille/2747771-20200325-coronavirus-marseille-ars-desapprouve-depistages-massifs-professeur-didier-raoult
https://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/coronavirus-l-industrie-au-secours-d-emmanuel-macron-14-04-2020-2371316_1897.php%23
https://www.919thebend.ca/2020/06/18/vaccination-bill-defeated/
https://www.spreadshirt.fr
Chaîne T Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Les enquêtes, préludes aux plaintes, pleuvent... Hélas pour beaucoup, Internet a de la mémoire...
Sources :
http://www.francesoir.fr/societe-sante/remdesivir-une-molecule-dinteret-therapeutique-tres-discutable-sur-le-covid-19-partie
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2052297520300615
https://fr.theepochtimes.com/professeur-perronne-jose-le-dire-il-y-a-une-veritable-corruption-qui-a-plonge-des-dizaines-de-milliers-de-francais-dans-la-mort-1420692.html
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/06/12/As-invas%C3%B5es-de-hospitais-agora-incentivadas-pelo-presidente
https://www.tvlibertes.com/actus/la-loi-avia-contre-la-haine-en-ligne-censuree-par-le-conseil-constitutionnel
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/chloroquine-l-appel-de-trois-grands-noms-de-la-sante-en-faveur-des-preconisations-du-pr-raoult-20200405
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/affaire-fillon-l-ex-procureur-national-financier-dit-avoir-subi-des-pressions_2128574.html
https://www.marianne.net/politique/conflit-d-interets-comment-la-hatvp-couvert-la-ministre-elisabeth-borne
https://www.20minutes.fr/marseille/2747771-20200325-coronavirus-marseille-ars-desapprouve-depistages-massifs-professeur-didier-raoult
https://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/coronavirus-l-industrie-au-secours-d-emmanuel-macron-14-04-2020-2371316_1897.php%23
https://www.919thebend.ca/2020/06/18/vaccination-bill-defeated/
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