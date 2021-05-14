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Θαύμα ανέστησε εγκεφαλικά νεκρό... 💥
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131 views • May 14, 2021
Ένα από τα πολλά θαυμαστά γεγονότα των Αγίων της Εκκλησίας μας που έχουμε βιώσει στο μοναστήρι μας είναι και του Αγίου Ιωάννου του Μαξίμοβιτς. Η ιστορία του νεαρού Ιωάννη, ο οποίος μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε και νοσηλευόταν ως κλινικά νεκρός στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σώθηκε από την επέμβαση του Αγίου Ιωάννου του Μαξίμοβιτς. Οι γιατροί του νοσοκομείου τον είχαν «ξεγραμμένο» και ζητούσαν από τους γονείς και τον Γέροντα να δώσουν τα όργανά του για να ζήσει άλλος άνθρωπος. Ο Γέροντας αρνήθηκε καθώς και οι γονείς, λέγοντας στους γιατρούς ότι το παιδί θα αναστηθεί και θα είναι πλήρως υγιής. Οι γιατροί αρνούντο, ενώ ο Γέροντας επέμενε...
Η Χάρις του Θεού που ενήργησε μέσω του Αγίου Ιωάννου του Μαξίμοβιτς, έπειτα από την προσευχή του Γέροντα και των 4 πατέρων της Μονής που τον επισκέφθηκαν στην Εντατική του νοσοκομείου και γονατιστοί γύρω από το κρεβάτι του προσευχόντουσαν στον Άγιο... Ο Ιωάννης σήμερα ζει με την οικογένειά του και εργάζεται ως στρατιωτικός στην Κω, ποτέ δεν ξεχνά τα μεγαλεία και τα θαυμαστά έργα του Θεού.
Επίσης στο παρόν βίντεο του καναλιού μας «Geron Nektarios» η Γερόντισσα και Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίων Νεκταρίου και Φανουρίου Τρικόρφου Δωρίδος, Μόνικα μοναχή, περιγράφει πολύ σύντομα τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Μαξίμοβιτς, πώς γνώρισε την Ζηναΐδα Ζουλιέμ που διακονούσε τον Άγιο, καθώς και το πώς έφτασαν στη Μονή τα ιερά σεβάσματα του Αγίου Ιωάννου του Μαξίμοβιτς του θαυματουργού που εορτάζει κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου.
Η Ιερά Μονή Αγίων Νεκταρίου και Φανουρίου έχει εκδώσει τη συγκινητική βιογραφία του νεοφανούς & θαυματουργού Αγίου Ιωάννου του Μαξίμοβιτς, που έζησε στις ημέρες μας και το σκήνωμά του βρίσκεται άφθαρτο στο Σαν Φρανσίσκο, επιτελώντας πλήθος θαυμάτων, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, όπου έρχονται πολλοί πιστοί στη γυναικεία Ιερά Μονή του Τρικόρφου για να λάβουν τη χάρη του Αγίου Ιωάννου.
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📗 Το πολύ συγκινητικό και εξαίσιο βιβλίο που έχει τίτλο «Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς Επίσκοπος Σαγγάης και Σάν Φρανσίσκο – Ο θαυματουργός» θα το βρείτε στα εξής σημεία:
◼️ Ιερά Μονή Αγίων Νεκταρίου και Φανουρίου (Τηλ. 26340 44391)
◼️ E-shop Ιεράς Μονής: http://www.catacomves.gr/biblia/agios...
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Στηρίξτε το διαδικτυακό κανάλι του Γέροντος Νεκταρίου με την ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή σας στον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/2LgqqdN
Η Χάρις του Θεού που ενήργησε μέσω του Αγίου Ιωάννου του Μαξίμοβιτς, έπειτα από την προσευχή του Γέροντα και των 4 πατέρων της Μονής που τον επισκέφθηκαν στην Εντατική του νοσοκομείου και γονατιστοί γύρω από το κρεβάτι του προσευχόντουσαν στον Άγιο... Ο Ιωάννης σήμερα ζει με την οικογένειά του και εργάζεται ως στρατιωτικός στην Κω, ποτέ δεν ξεχνά τα μεγαλεία και τα θαυμαστά έργα του Θεού.
Επίσης στο παρόν βίντεο του καναλιού μας «Geron Nektarios» η Γερόντισσα και Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίων Νεκταρίου και Φανουρίου Τρικόρφου Δωρίδος, Μόνικα μοναχή, περιγράφει πολύ σύντομα τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Μαξίμοβιτς, πώς γνώρισε την Ζηναΐδα Ζουλιέμ που διακονούσε τον Άγιο, καθώς και το πώς έφτασαν στη Μονή τα ιερά σεβάσματα του Αγίου Ιωάννου του Μαξίμοβιτς του θαυματουργού που εορτάζει κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου.
Η Ιερά Μονή Αγίων Νεκταρίου και Φανουρίου έχει εκδώσει τη συγκινητική βιογραφία του νεοφανούς & θαυματουργού Αγίου Ιωάννου του Μαξίμοβιτς, που έζησε στις ημέρες μας και το σκήνωμά του βρίσκεται άφθαρτο στο Σαν Φρανσίσκο, επιτελώντας πλήθος θαυμάτων, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, όπου έρχονται πολλοί πιστοί στη γυναικεία Ιερά Μονή του Τρικόρφου για να λάβουν τη χάρη του Αγίου Ιωάννου.
-------------------------------------------------------------------------------
📗 Το πολύ συγκινητικό και εξαίσιο βιβλίο που έχει τίτλο «Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς Επίσκοπος Σαγγάης και Σάν Φρανσίσκο – Ο θαυματουργός» θα το βρείτε στα εξής σημεία:
◼️ Ιερά Μονή Αγίων Νεκταρίου και Φανουρίου (Τηλ. 26340 44391)
◼️ E-shop Ιεράς Μονής: http://www.catacomves.gr/biblia/agios...
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Στηρίξτε το διαδικτυακό κανάλι του Γέροντος Νεκταρίου με την ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή σας στον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/2LgqqdN
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