ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΑΣ_ΜΕΡΟΣ 2ο_07_12_2017

Ξεσκεπάσματος η συνέχεια στην ¨Οδύσσεια TV" με πρωτεργάτες τους κ. Βασιλειάδη και τον π. Άγγελο Αγγελακόπουλο !

Σε συνέχεια της προηγούμενης, οι επόμενες εκπομπές θα αποδείξουν τις στενότατες σχέσεις μεταξύ οικουμενισμού και της τρισκατάρατης μασονίας. Το ασφαλέστερο συμπέρασμα που θα καταλήξει ο αντικειμενικός θεατής είναι πως είναι συνοδοιπόροι στο μοναδικό στόχο που έχουν από συστάσεως : την απώλεια του ανθρώπου και την αιώνια καταδίκη του σε αντίθεση με τη βούληση του Τριαδικού Θεού μας που είναι η σωτηρία και η Αιώνια Ζωή.



Ερωτήσεις εκπομπής :



1) Ποιος είναι ο στόχος της μασονίας ; (01:00)

2) Υπάρχει επίδραση της μασονίας στην πολιτική ; (06:45)

3) Σχετίζεται η λέσχη bilderberg και οι illuminati με τη παγκοσμιοποίηση και την

παγκόσμια κυβέρνηση ; (13:00)

4) Δίνουν όρκους οι μασόνοι και ποιους ; (21:45)

5) Για ποιο λόγο δίνουν τέτοιους όρκους ; (45:00)

6) Ποια τα μυστικά (6 των αριθμό) βάσει των οποίων δίνονται οι όρκοι ; (46:25)

7) Ποιες είναι οι περί Θεού και εωσφόρου βαθύτερες διδασκαλίες της μασονίας ;

(49:55)