ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΑΣ_ΜΕΡΟΣ 2ο_07_12_2017

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Σε συνέχεια της προηγούμενης, οι επόμενες εκπομπές θα αποδείξουν τις στενότατες σχέσεις μεταξύ οικουμενισμού και της τρισκατάρατης μασονίας. Το ασφαλέστερο συμπέρασμα που θα καταλήξει ο αντικειμενικός θεατής είναι πως είναι συνοδοιπόροι στο μοναδικό στόχο που έχουν από συστάσεως : την απώλεια του ανθρώπου και την αιώνια καταδίκη του σε αντίθεση με τη βούληση του Τριαδικού Θεού μας που είναι η σωτηρία και η Αιώνια Ζωή.
Ερωτήσεις εκπομπής :
1) Ποιος είναι ο στόχος της μασονίας ; (01:00)
2) Υπάρχει επίδραση της μασονίας στην πολιτική ; (06:45)
3) Σχετίζεται η λέσχη bilderberg και οι illuminati με τη παγκοσμιοποίηση και την
παγκόσμια κυβέρνηση ; (13:00)
4) Δίνουν όρκους οι μασόνοι και ποιους ; (21:45)
5) Για ποιο λόγο δίνουν τέτοιους όρκους ; (45:00)
6) Ποια τα μυστικά (6 των αριθμό) βάσει των οποίων δίνονται οι όρκοι ; (46:25)
7) Ποιες είναι οι περί Θεού και εωσφόρου βαθύτερες διδασκαλίες της μασονίας ;
(49:55)