© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας - Reiner Fuellmich - 12 Οκτωβρίου 2020
Follow
0
Share
Report
1 view • April 03, 2021
Αυτή είναι μια δήλωση που δόθηκε από τον Reiner Fuellmich, δικηγόρο δίκης που εργάζεται εναντίον δόλιων εταιρειών, ο οποίος τώρα εργάζεται σε αγωγή κατηγορίας για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που σχετίζονται με τα μέτρα κοροναϊού που εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο. Είναι επίσης μέλος της γερμανικής ερευνητικής επιτροπής κορώνας. Η κρίση της κορώνας, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε σήμερα, πρέπει να μετονομαστεί σε «Σκάνδαλο της Κορώνας» και οι υπεύθυνοι για αυτό πρέπει να διωχθούν ποινικά και να μηνυθούν για αστικές ζημίες. Δίνει μια περίληψη των πραγματικών γεγονότων της φερόμενης πανδημίας κορώνας, και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα είναι χωρίς επαρκή πραγματική ή νομική βάση, και ως εκ τούτου είναι αντισυνταγματικά και πρέπει να καταργηθούν αμέσως. Τα μέτρα κατά της κορώνας προκάλεσαν, και συνεχίζουν να προκαλούν, τόσο καταστροφικές ζημίες στην υγεία και την οικονομία του παγκόσμιου πληθυσμού, ώστε τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από κυβερνήσεις και τον ΠΟΥ πρέπει να χαρακτηριστούν νομικά ως πραγματικά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως ορίζονται στην ενότητα 7 του Διεθνούς Ποινικού Κώδικας. Η περίληψή του για τις ενδείξεις κατάχρησης των δοκιμών PCR, μάσκες και κλειδώματα είναι καταδικαστική. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ταξική δράση είναι ο καλύτερος δρόμος για αντισταθμιστικές ζημίες και αντιμετώπιση πολιτικών συνεπειών. (49 min) https://www.fuellmich.com
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.