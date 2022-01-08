© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
** JAN 6th SPECIAL ** DEMS & MEDIA UNITE FOR NATIONAL DAY OF HYSTERIA - Tucker Carlson Tonight – 05/Jan/2022
Follow
2
Share
Report
155 views • January 08, 2022
** “INSURRECTION” DAY
Tucker Carlson Tonight 06/Jan/2022
-- A CLOSER LOOK AT THE JANUARY 6TH “THREAT”
-- VP KAMALA HARRIS: IT WAS JUST LIKE 9/11
-- DEMS WANT TO ELEVATE 1/6 TO THE SAME LEVEL AS 9/11
-- BIDEN: ACTUALLY IT WAS WORSE THAN THE CIVIL WAR
-- THEY DEFINITELY DIDN’T WRITE THEIR OWN MATERIAL
-- DEMS & MEDIA UNITE FOR NATIONAL DAY OF HYSTERIA
-- REP.CHENEY: “HISTORY WILL JUDGE” JAN.6 DENIERS
-- POLICE OFFICERS CALMLY ASSK CEWBACCA MAN TO LEAVE
-- JAN 6: THERE ARE MANY UNANSWERED QUESTIONS
-- SEN CRUZ ON CALLING 1/6 “VIOLENT TERRORIST ATTACK”
-- FBI HAS CROPPED ANY INTEREST IN ARIZONA MAN WHO ENCOURAGED CAPTIOL BREACH
-- DEMS HAVE COMPARED 1/6 TO PERAL HARBOR & 9/11
-- GLOBALIST LEFT CLAIMS 1/6 WAS AS BAD AS PEARL HARBOR & 9/11
-- BIDEN FLASHBACK: CAPTIOL HILL RIOT WAS THE “WORST ATTACK ON OUR DEOCRACY SINCE THE CIVIL WAR”
-- SEN CRUZ WILL BE HERE TO EXPLAIN HIMSELF
-- CAPITOL HILL RIOT A GROTESQUELY DISPROPORTIONALTE RESPONSE BY DEMS
-- SEN CRUZ: JAN 6 WAS A “VIOLENT TERRORIST ATTACK”
-- CRUZ’ING FOR A BRUISING WHAT ON EARTH WAS TED CRUZ THINKING?
-- TUCKER TAKES ON SENATOR TED CRUZ
-- CRUZ SAYS “INSURRECTION” CLAIM SLANDERS TRUMP VOTERS, YET HE CALLS 1/6 A TERROR ATTACK”
-- PELOSI’S INSURRECTION” THEATER ON CAPITOL HILL
-- PELOSI BRINGS IN THE CAST OF HAMILTON TO MARK 1/6
-- THE CAST OF HAMILTON HELPS PELOSI COMMERORATE “THE DARKEST DAY”
-- BLM RIOTS VS JANUARY 6: A VERY DIFFERENT RESPONSE
-- KAMALA HARRIS FULLY ENDORSED BLM RIOTS
-- KAMALA: BLM “MOST SIGNIFICANT AGENT FOR CHANGE”
-- GO TO TUCKER CARLSON.COM TO WATCH “PATRIOT PURGE” FOR FREE
-- MANY PEOPLE ARE BEING PUNISHED & MISTREATED
-- JULIE KELLY: MANY IN DETENTION ARE MISTREATED
-- TOP PROSECUTOR SAID DOJ USED “SHOCK AND AWE” STRATEGY AFTER 1/6
-- SOME JAN 6 DEFENDANTS HAVEN’T GOTTEN FAIR TRIALS
-- PROSECUTORS HAVE TRIED TO KEEP DEFENDANTS IN PRE-TRIAL DETENTION BECAUSE OF THEIR POLITICAL VIEWS
Tucker Carlson Tonight 06/Jan/2022
-- A CLOSER LOOK AT THE JANUARY 6TH “THREAT”
-- VP KAMALA HARRIS: IT WAS JUST LIKE 9/11
-- DEMS WANT TO ELEVATE 1/6 TO THE SAME LEVEL AS 9/11
-- BIDEN: ACTUALLY IT WAS WORSE THAN THE CIVIL WAR
-- THEY DEFINITELY DIDN’T WRITE THEIR OWN MATERIAL
-- DEMS & MEDIA UNITE FOR NATIONAL DAY OF HYSTERIA
-- REP.CHENEY: “HISTORY WILL JUDGE” JAN.6 DENIERS
-- POLICE OFFICERS CALMLY ASSK CEWBACCA MAN TO LEAVE
-- JAN 6: THERE ARE MANY UNANSWERED QUESTIONS
-- SEN CRUZ ON CALLING 1/6 “VIOLENT TERRORIST ATTACK”
-- FBI HAS CROPPED ANY INTEREST IN ARIZONA MAN WHO ENCOURAGED CAPTIOL BREACH
-- DEMS HAVE COMPARED 1/6 TO PERAL HARBOR & 9/11
-- GLOBALIST LEFT CLAIMS 1/6 WAS AS BAD AS PEARL HARBOR & 9/11
-- BIDEN FLASHBACK: CAPTIOL HILL RIOT WAS THE “WORST ATTACK ON OUR DEOCRACY SINCE THE CIVIL WAR”
-- SEN CRUZ WILL BE HERE TO EXPLAIN HIMSELF
-- CAPITOL HILL RIOT A GROTESQUELY DISPROPORTIONALTE RESPONSE BY DEMS
-- SEN CRUZ: JAN 6 WAS A “VIOLENT TERRORIST ATTACK”
-- CRUZ’ING FOR A BRUISING WHAT ON EARTH WAS TED CRUZ THINKING?
-- TUCKER TAKES ON SENATOR TED CRUZ
-- CRUZ SAYS “INSURRECTION” CLAIM SLANDERS TRUMP VOTERS, YET HE CALLS 1/6 A TERROR ATTACK”
-- PELOSI’S INSURRECTION” THEATER ON CAPITOL HILL
-- PELOSI BRINGS IN THE CAST OF HAMILTON TO MARK 1/6
-- THE CAST OF HAMILTON HELPS PELOSI COMMERORATE “THE DARKEST DAY”
-- BLM RIOTS VS JANUARY 6: A VERY DIFFERENT RESPONSE
-- KAMALA HARRIS FULLY ENDORSED BLM RIOTS
-- KAMALA: BLM “MOST SIGNIFICANT AGENT FOR CHANGE”
-- GO TO TUCKER CARLSON.COM TO WATCH “PATRIOT PURGE” FOR FREE
-- MANY PEOPLE ARE BEING PUNISHED & MISTREATED
-- JULIE KELLY: MANY IN DETENTION ARE MISTREATED
-- TOP PROSECUTOR SAID DOJ USED “SHOCK AND AWE” STRATEGY AFTER 1/6
-- SOME JAN 6 DEFENDANTS HAVEN’T GOTTEN FAIR TRIALS
-- PROSECUTORS HAVE TRIED TO KEEP DEFENDANTS IN PRE-TRIAL DETENTION BECAUSE OF THEIR POLITICAL VIEWS
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.