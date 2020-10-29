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REFUSE PCR DNA ALTERING HYDROGEL TEST-New Zealand military to oversee coronavirus quarantine facilities after two new cases; COMMON LAW RIGHT TO REFUSE IMPRISONMENT-ONLY REVOLUTION CAN TYRANTS
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93 views • October 29, 2020
THERE IS NO PANDEMIC
THERE IS NO COVID
THE TEST KITS ARE HARVESTING DNA AND INTRODUCING NANO GEL TRACKING
REFUSE THE FAKE PCR TESTS
IF ARRESTED, YOU HAVE THE RIGHT AND DUTY TO ESCAPE THE ILLEGAL DETENTION. FRAUDULENT ARRESTS MUST BE FOUGHT UP TO AND INCLUDING KILLING THE CAPTORS.
TIME TO ARM YOURSELVES NEW ZEALANDERS.
REFUSE THE FAKE PCR TEST THAT IS CONTAMINATED.
THE COVID-19 CORONA HAS NEVER BEEN ISOLATED - SO NO TEST COULD HAVE EVER BEEN CREATED TO TEST FOR THE VIRUS.
PCR TESTS VIOLATE THE NUREMBERG CODE
ARRESTING YOUR PRIME MINISTER, MP s AND TYRANTS WHO BELIEVE THEY WILL INCARCERATE YOU IS YOUR DUTY. THE GOVERNMENT HAS DECLARED CIVIL WAR ON YOU. THEY ARE ENEMY COMBATANTS.
THINK OF NAVY SEAL CHIEF GALLAGHER AND TAKE THE APPROPRIATE ACTION TO KILL THE ENEMY COMBATANTS WHO ARE OPPRESSING THE PEOPLE WITH A FAKE VIRUS CREATED BY THE PENTAGON; SOLD TO THE PATSY CHINA WITH THE ENCOURAGEMENT THAT THEY SHOULD HAVE AT LEAST 1 BSL4 BIOWEAPON LAB LIKE THE 212 BSL4 BIOWEAPONS LABS INCLUDING U.S. ARMY Ft DETRICK AND THE GAIN OF FUNCTION NAZI BIOWEAPONS LAB AT UNIVERISTY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL. BIDEN AND OBAMA SOLD COVID 1 SARS TO THE CHINESE IN 2015; AND THE PENTAGON BUILT WUHAN BSL4 BIOWEAPONS LAB IN 2016 AND INVITED THE CHINESE DEATH SCIENTISTS TO UNC. CHINA HAS A HANDFUL OF BSL4 BIOWEAPON SCIENTISTS WHILE THE UNITED STATES, CANADA, AND ENGLAND HAVE OVER 20,000 DEATH SCIENTISTS WHO CREATE VIRUSES AND ADD GAIN OF FUNCTION ATTRIBUTES TO ATTACK WORLD CITIZENS.
ANTHONY FAUCI HAS BEEN MAKING EVERY VIRUS YOU EVER HEARD OF SINCE 1979 AND BILL GATES MARKETS THE VIRUS; AND THE VACCINE IS CREATED; AND THE CIA & PENTAGON PICK A TARGET AND ATTACK JUST LIKE THEY DID IN WUHAN WHEN IN 2015 RIGHT AFTER THE SALE FOR $ 1.5 BILLION OF COVID-1 TO CHINA; COLLUDED WITH THE UNITED NATIONS TO HOLD THE 7th U N MILITARY GAMES IN WUHAN. IMAGINE THE COINCIDENCE OF THAT PROBABILITY. TO ENSURE THAT THIS WAS NOT JUST CHANCE, THE PENTAGON, NIH, NIAID, NIH Dr DANIELLE ANDERSON MANNED THE WUHAN BSL4 BIOWEAPONS LAB FOR THE OCTOBER 19, 2019 ATTACK ON 120 COUNTRY s SOLDIERS INCLUDING THE UNITED STATES' 350 SOLDIERS.
TRUMP KNEW OF THE ATTACK AND WROTE EXECUTIVE ORDER WARPSPEED 30 DAYS EARLIER ON SEPTEMBER 19, 2019.
TRUMP ATTACKED THE UNITED STATES WITH PENCE, FBI, CIA, NIH, NIAID AND NOW WE HAVE 70 MILLION UNEMPLOYED, 1/3 OF THE SMALL BUSINESSES BANKRUPTED BY EQUALLY FALSE TESTING WITH THE FAKE PCR TEST.
TRUMP WANTS A CIVIL WAR AND LIKE LINCOLN, TRUMP WILL BE SUFFER DEFEAT AS THE DNA ALTERING RNA BIOWEAPON WILL BE REJECTED; NAZI PENTAGON SS STORM TROOPERS, CONTRACTORS, CONTACT TRACERS WILL BE REMOVED IN CIVIL WAR I I
REMOVE TRUMP NOVEMBER 3, 2020
ENSURE BIDEN AND HARRIS ARE ALSO REMOVED BY NOT ELECTING THOSE 2 TRAITORS EITHER
WRITE IN JESSE VENTURA; NAVY SEAL; VIETNAM VETERAN; AND PATRIOT
WE CANNOT SAY THAT ANY LONGER ABOUT TRUMP.
https://padreperegrino.org/2020/08/nzquarantine/
THERE IS NO COVID
THE TEST KITS ARE HARVESTING DNA AND INTRODUCING NANO GEL TRACKING
REFUSE THE FAKE PCR TESTS
IF ARRESTED, YOU HAVE THE RIGHT AND DUTY TO ESCAPE THE ILLEGAL DETENTION. FRAUDULENT ARRESTS MUST BE FOUGHT UP TO AND INCLUDING KILLING THE CAPTORS.
TIME TO ARM YOURSELVES NEW ZEALANDERS.
REFUSE THE FAKE PCR TEST THAT IS CONTAMINATED.
THE COVID-19 CORONA HAS NEVER BEEN ISOLATED - SO NO TEST COULD HAVE EVER BEEN CREATED TO TEST FOR THE VIRUS.
PCR TESTS VIOLATE THE NUREMBERG CODE
ARRESTING YOUR PRIME MINISTER, MP s AND TYRANTS WHO BELIEVE THEY WILL INCARCERATE YOU IS YOUR DUTY. THE GOVERNMENT HAS DECLARED CIVIL WAR ON YOU. THEY ARE ENEMY COMBATANTS.
THINK OF NAVY SEAL CHIEF GALLAGHER AND TAKE THE APPROPRIATE ACTION TO KILL THE ENEMY COMBATANTS WHO ARE OPPRESSING THE PEOPLE WITH A FAKE VIRUS CREATED BY THE PENTAGON; SOLD TO THE PATSY CHINA WITH THE ENCOURAGEMENT THAT THEY SHOULD HAVE AT LEAST 1 BSL4 BIOWEAPON LAB LIKE THE 212 BSL4 BIOWEAPONS LABS INCLUDING U.S. ARMY Ft DETRICK AND THE GAIN OF FUNCTION NAZI BIOWEAPONS LAB AT UNIVERISTY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL. BIDEN AND OBAMA SOLD COVID 1 SARS TO THE CHINESE IN 2015; AND THE PENTAGON BUILT WUHAN BSL4 BIOWEAPONS LAB IN 2016 AND INVITED THE CHINESE DEATH SCIENTISTS TO UNC. CHINA HAS A HANDFUL OF BSL4 BIOWEAPON SCIENTISTS WHILE THE UNITED STATES, CANADA, AND ENGLAND HAVE OVER 20,000 DEATH SCIENTISTS WHO CREATE VIRUSES AND ADD GAIN OF FUNCTION ATTRIBUTES TO ATTACK WORLD CITIZENS.
ANTHONY FAUCI HAS BEEN MAKING EVERY VIRUS YOU EVER HEARD OF SINCE 1979 AND BILL GATES MARKETS THE VIRUS; AND THE VACCINE IS CREATED; AND THE CIA & PENTAGON PICK A TARGET AND ATTACK JUST LIKE THEY DID IN WUHAN WHEN IN 2015 RIGHT AFTER THE SALE FOR $ 1.5 BILLION OF COVID-1 TO CHINA; COLLUDED WITH THE UNITED NATIONS TO HOLD THE 7th U N MILITARY GAMES IN WUHAN. IMAGINE THE COINCIDENCE OF THAT PROBABILITY. TO ENSURE THAT THIS WAS NOT JUST CHANCE, THE PENTAGON, NIH, NIAID, NIH Dr DANIELLE ANDERSON MANNED THE WUHAN BSL4 BIOWEAPONS LAB FOR THE OCTOBER 19, 2019 ATTACK ON 120 COUNTRY s SOLDIERS INCLUDING THE UNITED STATES' 350 SOLDIERS.
TRUMP KNEW OF THE ATTACK AND WROTE EXECUTIVE ORDER WARPSPEED 30 DAYS EARLIER ON SEPTEMBER 19, 2019.
TRUMP ATTACKED THE UNITED STATES WITH PENCE, FBI, CIA, NIH, NIAID AND NOW WE HAVE 70 MILLION UNEMPLOYED, 1/3 OF THE SMALL BUSINESSES BANKRUPTED BY EQUALLY FALSE TESTING WITH THE FAKE PCR TEST.
TRUMP WANTS A CIVIL WAR AND LIKE LINCOLN, TRUMP WILL BE SUFFER DEFEAT AS THE DNA ALTERING RNA BIOWEAPON WILL BE REJECTED; NAZI PENTAGON SS STORM TROOPERS, CONTRACTORS, CONTACT TRACERS WILL BE REMOVED IN CIVIL WAR I I
REMOVE TRUMP NOVEMBER 3, 2020
ENSURE BIDEN AND HARRIS ARE ALSO REMOVED BY NOT ELECTING THOSE 2 TRAITORS EITHER
WRITE IN JESSE VENTURA; NAVY SEAL; VIETNAM VETERAN; AND PATRIOT
WE CANNOT SAY THAT ANY LONGER ABOUT TRUMP.
https://padreperegrino.org/2020/08/nzquarantine/
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