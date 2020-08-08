Tüm Avrupa'ya yayılan ÖZGÜRLÜK VİRÜSÜ Berlin'e ulaştı! BARIŞÇIL Milyon İnsan...

"BAĞIMSIZ DÜŞÜNEN" Hareketinin Kurucusu Michael Ballweg :Evet, işte tekzipimiz (yalanlama) :radikal sağcı, radikal solcuaşırı sağcı, aşırı solcu,insanlık dışı düşüncelerinhareketimizde yeri yoktur.Aynısı, şiddetin her türlüsü için geçerlidir.Biz, demokratik, fikirlere açık, kalıplaşmış sağ ve sol görüşleri kaale almayan barışçıl bir hareketiz.Şimdi lütfen her şeyin kaydedilmesi ve belgelenmesi için sahnedeki kamerayı dinleyicilere çevirebilir miyiz?Çünkü bildiğiniz gibi son haftalarda basın tarafından belli bir yöne itildik.O nedenle şimdi SAĞCILARIN ellerini kaldırmasını rica ediyorum.Şimdi SOLCULARIN...ve şimdi DİĞERLERİNİN...çok teşekkürler...Evet, şimdi ilan edebilirim :Dikkat ! Dikkat ! ÖZGÜRLÜK VİRÜSÜ Berlin'e ulaştı !Nisan sonunda açık bir mektupla başbakana ÖZGÜRLÜK VİRÜSÜNÜN oldukça bulaşıcı olduğunu bildirmiştim.Ve bunun şu an tüm Avrupa'ya yayılan bir salgın olduğu izlenimine sahibim."Where we go one, we go all""Birimiz nereye giderse hepimiz oraya gideriz"Kendi yorumum :Birlik olursak durdurulamaz bir güç oluşur."BAĞIMSIZ DÜŞÜNMEK" benim içinBİREYSEL SORUMLULUK,ÖZGÜR İRADE,SEVGİ,ÖZGÜRLÜK,BARIŞ,ve HAKİKAT demek.Ve lider bir figüre de gerek yok.Çünkü insanlar birlik olduğunda,artık kendilerini dışlanmış hissetmediklerinde,ve güçlü bir birliktelik oluştuğundadağları yerinden oynatabilecek bir güç ortaya çıkar.Her şey 18 Nisan 2020'de Stuttgart'ta toplanan 180 kişinin küçük bir protesto gösterisiyle başladı.----------------------------Haber Sitemiz----------------------------Alternatif Sayfa ve Kanallarımız► https://t.me/coronagercegiKaynak:Michael Ballweg | Berlin 01.08.2020 | Straße des 17. JuniVe bugün, sadece 3,5 ay sonra Berlin'deyiz ve ne kadar çoğaldığımızdan çok etkilendim.